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Кабмин повысил цены на экскурсионные билеты на Рицу и Новоафонскую пещеру

Кабмин повысил цены на экскурсионные билеты на Рицу и Новоафонскую пещеру

Стоимость посещения двух главных достопримечательностей Абхазии не менялась с 2014 года, взрослый билет на Рицу обходился в 350 рублей, а в Новоафонскую пещеру... 21.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Правительство Абхазии утвердило новые цены на экскурсионные билеты на Рицу и Новоафонскую пещеру, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Кабмина.Оба документа вступают в силу с 1 мая 2022 года.Согласно распоряжению, билет на посещение Рицинского реликтового национального парка для взрослых будет стоить 700 рублей, для детей от восьми до 12 лет - 200 рублей, для детей до восьми лет посещение достопримечательности бесплатное. Также бесплатно посетить Рицинский парк могут все граждане Абхазии и неграждане, если они ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов или Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Взрослый билет для посетителей Новоафонской пещеры обойдется в те же 700 рублей, для детей до восьми лет вход бесплатный. Для посещения Новоафонской пещере предусмотрен льготный билет стоимостью 200 рублей, им могут воспользоваться дети и подростки от восьми до 16 лет - граждане Абхазии, студенты-очники абхазских вузов и колледжей, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, а также призывники. Стоимость посещения двух главных достопримечательностей Абхазии не менялась с 2014 года, согласно действующим ценам, билет на Рицу обойдется в 350 рублей для взрослого, а в Новоафонскую пещеру - в 500 рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/bolee-22-tysyach-turistov-posetili-ritsu-i-novoafonskuyu-pescheru-v-novogodnie-prazdniki-1037112210.html

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