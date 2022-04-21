https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/novye-sanktsii-govoryat-ob-otchayanii-vashingtona-zayavilo-posolstvo-rossii-v-ssha-1038747897.html

Новые санкции говорят об отчаянии Вашингтона, заявило Посольство России в США

Новые санкции говорят об отчаянии Вашингтона, заявило Посольство России в США

США в среду ввели новый пакет санкций в отношении России, в этот список попали 28 физических и 40 юридических лиц. 21.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-21T08:45+0300

2022-04-21T08:45+0300

2022-04-21T09:47+0300

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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Комментируя новые антироссийские санкции США, Посольство России, заявило, что контрмеры приобретают все более абсурдный характер и свидетельствуют об отчаянии Вашингтона от неспособности подчинить Москву своей воле."Из-за явной надуманности и беспочвенности обвинений санкции приобретают все более абсурдный характер и свидетельствуют об отчаянии Вашингтона от неспособности подчинить нашу страну своей воле", – говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.Введенные "рестрикции" напоминают "сборную солянку" того немногого, что в США еще могут себе позволить, считают в посольстве.Накануне США приняли новый пакет антироссийских санкций против физических и юридических лиц за якобы попытки обойти ранее введенные ограничения, и включило более 600 россиян в стоп-листы за "подавление независимых СМИ, угрожающую территориальной целостности Украины деятельность, а также нарушение прав человека".Ряд западных стран ввели новые санкции против России после начала спецоперации на Украине. В Кремле заявили, что санкции эти весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заранее и после необходимого анализа и координации ведомств, будут выработаны ответные меры, соответствующие интересам России.По словам президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России входит в долгосрочную стратегию Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Российский лидер считает, что тем самым западные страны преследуют цель ухудшить жизнь миллионов людей. Путин также заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. При этом он добавил, что нынешние события привели к краху однополярного мира, подводя черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/evropeytsy-ne-gotovy-platit-za-antirossiyskie-sanktsii-1038691454.html

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