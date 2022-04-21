https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-22-aprelya-1038759181.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 апреля

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать южная периферия антициклона с северо-запада. 21.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-21T16:18+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. В пятницу, 22 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен туман с моросью, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии