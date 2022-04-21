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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 апреля
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать южная периферия антициклона с северо-запада. 21.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-21T16:18+0300
2022-04-21T16:18+0300
2022-04-21T16:27+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. В пятницу, 22 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен туман с моросью, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 апреля
16:18 21.04.2022 (обновлено: 16:27 21.04.2022)
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать южная периферия антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 21 апр – Sputnik. В пятницу, 22 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен туман с моросью, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.