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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/raketnye-voyska-i-artilleriya-rossii-porazili-450-obektov-vsu-za-den-1038763660.html
Ракетные войска и артиллерия России поразили 450 объектов ВСУ за день
Ракетные войска и артиллерия России поразили 450 объектов ВСУ за день
Военная спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля, в ее рамках российские войска выполняют задачи по денацификации и демилитаризации страны. 21.04.2022, Sputnik Абхазия
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2022-04-21T20:15+0300
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СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Российские ракетные войска и артиллерия в течение дня 21 апреля уничтожили 450 военных объектов Украины, сообщает Минобороны России.Помимо этого, удары высокоточными ракетами воздушного базирования были нанесены по 14 объектам, уничтожены были пункт управления, два склада боеприпасов, два района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два опорных пункта националистов.Склады боеприпасов были поражены в населенных пунктах Шнурки и Славянск, а в районах Черкасское и Александровка было уничтожено до 120 националистов и более 30 единиц бронетехники и автомобилей.Что до оперативно-тактической авиации, то, по сообщению Минобороны, ею было поражено 64 объекта, в том числе 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Запорожья.Также средствами ПВО был сбит один украинский беспилотник в районе поселка Ясное в ДНР.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целью является защита жителей Донбасса от действий киевского режима, для этого российские войска освобождают населенные пункты от украинских националистов и уничтожают военную технику и военную инфраструктуру противника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/rossiyskie-voyska-vzyali-pod-kontrol-ukreprayon-natsionalistov-na-ukraine-1038752178.html
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Ракетные войска и артиллерия России поразили 450 объектов ВСУ за день

20:15 21.04.2022
© Sputnik / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкПродолжается наступление Народной милиции ДНР
Продолжается наступление Народной милиции ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 21.04.2022
© Sputnik / Михаил Андроник
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Военная спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля, в ее рамках российские войска выполняют задачи по денацификации и демилитаризации страны.
СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Российские ракетные войска и артиллерия в течение дня 21 апреля уничтожили 450 военных объектов Украины, сообщает Минобороны России.
"В том числе: 14 пунктов управления, а также 429 опорных пунктов и мест скопления живой силы и техники в населенных пунктах Великая Камышеваха, Червоное, Пашково, Новая Дмитровка Харьковской области", - говорится в сообщении.
Помимо этого, удары высокоточными ракетами воздушного базирования были нанесены по 14 объектам, уничтожены были пункт управления, два склада боеприпасов, два района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два опорных пункта националистов.
Склады боеприпасов были поражены в населенных пунктах Шнурки и Славянск, а в районах Черкасское и Александровка было уничтожено до 120 националистов и более 30 единиц бронетехники и автомобилей.
Что до оперативно-тактической авиации, то, по сообщению Минобороны, ею было поражено 64 объекта, в том числе 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Запорожья.
Работа артиллеристов на передовой в ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 21.04.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Российские войска взяли под контроль укрепрайон националистов на Украине
11:15
Также средствами ПВО был сбит один украинский беспилотник в районе поселка Ясное в ДНР.
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целью является защита жителей Донбасса от действий киевского режима, для этого российские войска освобождают населенные пункты от украинских националистов и уничтожают военную технику и военную инфраструктуру противника.
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