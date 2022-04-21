https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/raketnye-voyska-i-artilleriya-rossii-porazili-450-obektov-vsu-za-den-1038763660.html

Ракетные войска и артиллерия России поразили 450 объектов ВСУ за день

Ракетные войска и артиллерия России поразили 450 объектов ВСУ за день

Военная спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля, в ее рамках российские войска выполняют задачи по денацификации и демилитаризации страны. 21.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-21T20:15+0300

2022-04-21T20:15+0300

2022-04-21T20:15+0300

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СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Российские ракетные войска и артиллерия в течение дня 21 апреля уничтожили 450 военных объектов Украины, сообщает Минобороны России.Помимо этого, удары высокоточными ракетами воздушного базирования были нанесены по 14 объектам, уничтожены были пункт управления, два склада боеприпасов, два района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два опорных пункта националистов.Склады боеприпасов были поражены в населенных пунктах Шнурки и Славянск, а в районах Черкасское и Александровка было уничтожено до 120 националистов и более 30 единиц бронетехники и автомобилей.Что до оперативно-тактической авиации, то, по сообщению Минобороны, ею было поражено 64 объекта, в том числе 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Запорожья.Также средствами ПВО был сбит один украинский беспилотник в районе поселка Ясное в ДНР.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целью является защита жителей Донбасса от действий киевского режима, для этого российские войска освобождают населенные пункты от украинских националистов и уничтожают военную технику и военную инфраструктуру противника.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/rossiyskie-voyska-vzyali-pod-kontrol-ukreprayon-natsionalistov-na-ukraine-1038752178.html

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