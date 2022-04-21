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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/rossiyskie-voyska-vzyali-pod-kontrol-ukreprayon-natsionalistov-na-ukraine-1038752178.html
Российские войска взяли под контроль укрепрайон националистов на Украине
Российские войска взяли под контроль укрепрайон националистов на Украине
Совместно с российскими войсками в ходе спецоперации наступление на позиции националистов ведут подразделения Народной милиции ЛНР и ДНР. 21.04.2022, Sputnik Абхазия
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2022-04-21T11:25+0300
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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Подразделения российской армии совместно с бойцами Народной милиции ЛНР взяли под контроль город Кременная в Луганской области, выполнявший функцию укрепленного района украинских националистов, сообщает Министерство обороны России. В ведомстве добавили, что оперативно-тактическая и армейская авиация России за ночь уничтожила 20 районов сосредоточения украинской военной техники и живой силы, а российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников и сбили в воздухе над районом Донецкое украинскую тактическую ракету "Точка-У".Помимо этого, Минобороны России отметило, что за сутки ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1001 военному объекту Украины, в том числе по 58 пунктам управления, 162 огневым позициям и 771 опорному пункту и районам скопления живой силы и военной техники.В рамках специальной военной операции ВС России наносят удары по военным объектам и военной инфраструктуре Украины. С 24 февраля ими было уничтожено почти 250 самолетов и вертолетов, более 500 беспилотников, 254 ЗРК, более 2400 танков и других бронированных машин, 1046 орудий полевой артиллерии и минометов, более 2200 единиц специальной военной автомобильной техники и 262 установки РСЗО.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/shoygu-dolozhil-putinu-ob-osvobozhdenii-mariupolya-1038751278.html
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Российские войска взяли под контроль укрепрайон националистов на Украине

11:15 21.04.2022 (обновлено: 11:25 21.04.2022)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллеристов на передовой в ЛНР
Работа артиллеристов на передовой в ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 21.04.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Совместно с российскими войсками в ходе спецоперации наступление на позиции националистов ведут подразделения Народной милиции ЛНР и ДНР.
СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Подразделения российской армии совместно с бойцами Народной милиции ЛНР взяли под контроль город Кременная в Луганской области, выполнявший функцию укрепленного района украинских националистов, сообщает Министерство обороны России.

"Подразделения российских Вооруженных сил и Народной милиции Луганской Республики взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, превращенный украинскими националистами в укрепрайон. В результате стремительных и слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что оперативно-тактическая и армейская авиация России за ночь уничтожила 20 районов сосредоточения украинской военной техники и живой силы, а российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников и сбили в воздухе над районом Донецкое украинскую тактическую ракету "Точка-У".
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Помимо этого, Минобороны России отметило, что за сутки ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1001 военному объекту Украины, в том числе по 58 пунктам управления, 162 огневым позициям и 771 опорному пункту и районам скопления живой силы и военной техники.
В рамках специальной военной операции ВС России наносят удары по военным объектам и военной инфраструктуре Украины. С 24 февраля ими было уничтожено почти 250 самолетов и вертолетов, более 500 беспилотников, 254 ЗРК, более 2400 танков и других бронированных машин, 1046 орудий полевой артиллерии и минометов, более 2200 единиц специальной военной автомобильной техники и 262 установки РСЗО.
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