https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/rossiyskie-voyska-vzyali-pod-kontrol-ukreprayon-natsionalistov-na-ukraine-1038752178.html

Российские войска взяли под контроль укрепрайон националистов на Украине

Российские войска взяли под контроль укрепрайон националистов на Украине

Совместно с российскими войсками в ходе спецоперации наступление на позиции националистов ведут подразделения Народной милиции ЛНР и ДНР. 21.04.2022, Sputnik Абхазия

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2022-04-21T11:15+0300

2022-04-21T11:25+0300

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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Подразделения российской армии совместно с бойцами Народной милиции ЛНР взяли под контроль город Кременная в Луганской области, выполнявший функцию укрепленного района украинских националистов, сообщает Министерство обороны России. В ведомстве добавили, что оперативно-тактическая и армейская авиация России за ночь уничтожила 20 районов сосредоточения украинской военной техники и живой силы, а российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников и сбили в воздухе над районом Донецкое украинскую тактическую ракету "Точка-У".Помимо этого, Минобороны России отметило, что за сутки ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1001 военному объекту Украины, в том числе по 58 пунктам управления, 162 огневым позициям и 771 опорному пункту и районам скопления живой силы и военной техники.В рамках специальной военной операции ВС России наносят удары по военным объектам и военной инфраструктуре Украины. С 24 февраля ими было уничтожено почти 250 самолетов и вертолетов, более 500 беспилотников, 254 ЗРК, более 2400 танков и других бронированных машин, 1046 орудий полевой артиллерии и минометов, более 2200 единиц специальной военной автомобильной техники и 262 установки РСЗО.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/shoygu-dolozhil-putinu-ob-osvobozhdenii-mariupolya-1038751278.html

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