https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/shoygu-dolozhil-putinu-ob-osvobozhdenii-mariupolya-1038751278.html

Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя

Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя

В ходе спецоперации по защите Донбасса российские войска и отряды ДНР окружили Мариуполь 7 марта и начали его зачистку от украинских военнослужащих и... 21.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-21T10:52+0300

2022-04-21T10:52+0300

2022-04-21T11:10+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Российские войска и силы народной милиции Донецкой Народной Республики освободили Мариуполь, в промышленной зоне завода "Азовсталь" остаются надежно заблокированными до двух тысяч боевиков, заявил министр обороны России в своем докладе президенту Владимиру Путину. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.Глава Минобороны назвал Мариуполь столицей националистического батальона "Азов"*. Он рассказал, как киевский режим с 2014 года стягивал вооружение и военную технику, превратив город в мощный укрепрайон и прибежище радикальных украинских националистов.Он рассказал о том, как националисты, оказывая сопротивление, превращали жилые дома в огневые точки, а отступая, прикрывались гражданским населением.Освобождая Мариуполь, российская армия и подразделения ДНР принимали все меры для сохранения жизни мирных граждан, отметил министр. Ежедневно с 21 марта открывались гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан. И военнослужащим ВСУ, и боевикам нацбатальонов предлагалось сложить оружие с гарантией безопасности и оказания медпомощи тем, кому она необходима.Несмотря на непрерывный огонь украинскими нацбатами и военнослужащими из Мариуполя, России удалось эвакуировать 142711 мирных граждан и освободить заложников в морском порту, уточнил Шойгу. По его оценке, сейчас обстановка в городе спокойная, и можно приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни. Министр добавил, что на полную зачистку города от националистов понадобится порядка трех-четырех дней. Однако главнокомандующий не поддержал идею штурма "Азовстали", посчитав его нецелесообразным."Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", – приказал Путин и предложил еще раз обратиться ко всем, кто еще не сложил оружие, сделать это. Президент отметил, что завершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех, и поздравил армию.В ходе спецоперации по защите Донбасса российские войска и отряды ДНР окружили Мариуполь 7 марта и начали его зачистку от ВСУ и националистов. Главной задачей операции в в Минобороны России назвали освобождение Донбасса.* Националистический полк, против бойцов которого в России расследуется уголовное дело

https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/tela-desyatkov-zhertv-azova-nashli-na-territorii-mariupolskoy-bolnitsy-1038748704.html

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