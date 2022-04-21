Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя
10:52 21.04.2022 (обновлено: 11:10 21.04.2022)
© Sputnik / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с министром обороны РФ С. Шойгу
© Sputnik / POOL/
В ходе спецоперации по защите Донбасса российские войска и отряды ДНР окружили Мариуполь 7 марта и начали его зачистку от украинских военнослужащих и националистов.
СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Российские войска и силы народной милиции Донецкой Народной Республики освободили Мариуполь, в промышленной зоне завода "Азовсталь" остаются надежно заблокированными до двух тысяч боевиков, заявил министр обороны России в своем докладе президенту Владимиру Путину. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Глава Минобороны назвал Мариуполь столицей националистического батальона "Азов"*. Он рассказал, как киевский режим с 2014 года стягивал вооружение и военную технику, превратив город в мощный укрепрайон и прибежище радикальных украинских националистов.
"На момент окружения 11 марта общая численность группировки ВСУ и националистических формирований, а также иностранных наемников, которых тоже было достаточно, составляла более 8100 человек. В ходе освобождения города более четырех тысяч уничтожены, 1478 сдались в плен, оставшаяся группировка – более двух тысяч – блокирована в промзоне завода "Азовсталь", – сообщил Шойгу.
Он рассказал о том, как националисты, оказывая сопротивление, превращали жилые дома в огневые точки, а отступая, прикрывались гражданским населением.
Освобождая Мариуполь, российская армия и подразделения ДНР принимали все меры для сохранения жизни мирных граждан, отметил министр. Ежедневно с 21 марта открывались гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан. И военнослужащим ВСУ, и боевикам нацбатальонов предлагалось сложить оружие с гарантией безопасности и оказания медпомощи тем, кому она необходима.
Несмотря на непрерывный огонь украинскими нацбатами и военнослужащими из Мариуполя, России удалось эвакуировать 142711 мирных граждан и освободить заложников в морском порту, уточнил Шойгу.
"На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода "Азовсталь" с находящимися остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована", – подчеркнул глава Минобороны.
По его оценке, сейчас обстановка в городе спокойная, и можно приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни.
Министр добавил, что на полную зачистку города от националистов понадобится порядка трех-четырех дней. Однако главнокомандующий не поддержал идею штурма "Азовстали", посчитав его нецелесообразным.
"Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", – приказал Путин и предложил еще раз обратиться ко всем, кто еще не сложил оружие, сделать это.
Президент отметил, что завершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех, и поздравил армию.
Передайте слова благодарности в войска. Представьте, пожалуйста, предложения по награждению отличившихся наших воинов к государственным наградам. Ясно, что в таких случаях по-другому не бывает, это разные награды, но я хочу, чтобы они все знали: в нашем понимании они все герои, в понимании всей России. Они все герои.
В ходе спецоперации по защите Донбасса российские войска и отряды ДНР окружили Мариуполь 7 марта и начали его зачистку от ВСУ и националистов. Главной задачей операции в в Минобороны России назвали освобождение Донбасса.
* Националистический полк, против бойцов которого в России расследуется уголовное дело