https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/rossiyskiy-brend-bosco-planiruet-vosstanovit-prichal-u-brekhalovki-1038763861.html
Российский бренд Bosco планирует восстановить причал у "Брехаловки"
Российский бренд Bosco планирует восстановить причал у "Брехаловки"
Сухумский причал - одна из "визитных карточек" столицы Абхазии - уже многие годы находится в ветхом состоянии, он признан небезопасным и закрыт для прогулок. 21.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-21T20:44+0300
2022-04-21T20:44+0300
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СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Российская компания Bosco планирует восстановить причал у знаменитой "Брехаловки" на набережной Махаджиров в Сухуме. Об этом сообщил мэр столицы Беслан Эшба в интервью радио Sputnik.По словам градоначальника, дизайн-проект уже есть, он подготовлен абхазской стороной. Новый облик причала будет приближен к его изначальному виду."Будет бульварная зона красивая с лавочками, со всеми делами, чтобы люди могли отдыхать, дышать морским воздухом в том числе", - рассказал Эшба.Проектные работы к настоящему времени уже завершены. Восстановительные пришлось поставить на паузу ввиду нынешней ситуации в мире.По оценкам Эшба, к вопросу ремонта причала администрация города вернется в течение полугода.
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сухум, абхазия, море, набережная
Российский бренд Bosco планирует восстановить причал у "Брехаловки"
20:44 21.04.2022 (обновлено: 21:01 21.04.2022)
Сухумский причал - одна из "визитных карточек" столицы Абхазии - уже многие годы находится в ветхом состоянии, он признан небезопасным и закрыт для прогулок.
СУХУМ, 21 апр - Sputnik.
Российская компания Bosco планирует восстановить причал у знаменитой "Брехаловки" на набережной Махаджиров в Сухуме. Об этом сообщил мэр столицы Беслан Эшба в интервью радио Sputnik
.
По словам градоначальника, дизайн-проект уже есть, он подготовлен абхазской стороной. Новый облик причала будет приближен к его изначальному виду.
"Будет бульварная зона красивая с лавочками, со всеми делами, чтобы люди могли отдыхать, дышать морским воздухом в том числе", - рассказал Эшба.
Проектные работы к настоящему времени уже завершены. Восстановительные пришлось поставить на паузу ввиду нынешней ситуации в мире.
По оценкам Эшба, к вопросу ремонта причала администрация города вернется в течение полугода.