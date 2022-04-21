https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/rossiyskiy-brend-bosco-planiruet-vosstanovit-prichal-u-brekhalovki-1038763861.html

Российский бренд Bosco планирует восстановить причал у "Брехаловки"

Российский бренд Bosco планирует восстановить причал у "Брехаловки"

Сухумский причал - одна из "визитных карточек" столицы Абхазии - уже многие годы находится в ветхом состоянии, он признан небезопасным и закрыт для прогулок. 21.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Российская компания Bosco планирует восстановить причал у знаменитой "Брехаловки" на набережной Махаджиров в Сухуме. Об этом сообщил мэр столицы Беслан Эшба в интервью радио Sputnik.По словам градоначальника, дизайн-проект уже есть, он подготовлен абхазской стороной. Новый облик причала будет приближен к его изначальному виду."Будет бульварная зона красивая с лавочками, со всеми делами, чтобы люди могли отдыхать, дышать морским воздухом в том числе", - рассказал Эшба.Проектные работы к настоящему времени уже завершены. Восстановительные пришлось поставить на паузу ввиду нынешней ситуации в мире.По оценкам Эшба, к вопросу ремонта причала администрация города вернется в течение полугода.

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сухум, абхазия, море, набережная