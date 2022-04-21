https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/shoygu-mariupol-osvobozhden-1038752801.html

Шойгу: Мариуполь освобожден

Шойгу: Мариуполь освобожден

Мариуполь был окружен российскими войсками и подразделениями ДНР 7 марта, с тех пор шла работа по зачистке городских районов от украинских националистов. 21.04.2022, Sputnik Абхазия

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сергей шойгу

владимир путин

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Российские войска освободили Мариуполь, об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства добавил, что на территории металлургического завода "Азовсталь" до сих пор скрываются более двух тысяч украинских боевиков и иностранных наемников, но сам завод "надежно заблокирован". На зачистку города, сказал Шойгу, понадобится порядка трех-четырех дней.В свою очередь глава государства предложил не штурмовать завод, теряя военнослужащих, а заблокировать его и предложить боевикам сложить оружие.

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видео, мультимедиа, сергей шойгу, владимир путин, видео