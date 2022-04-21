https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/vodosnabzhenie-v-gagre-vse-esche-ne-vosstanovleno-posle-polomki-1038764235.html

Водоснабжение в Гагре все еще не восстановлено после поломки

Водоснабжение в Гагре все еще не восстановлено после поломки

Подача питьевой воды была прекращена в Гагре накануне вечером из-за аварии на высоковольтной линии, питающей насосные станции "Репруа-1" и "Репруа-2". 21.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Водоснабжение в Гагре не восстановлено к 21:00 среды 21 апреля, сообщили корреспонденту Sputnik жители центральной части города. Как отмечается на официальном сайте "Курорта Гагра", подача питьевой воды прекращена в Гагре из-за аварии на высоковольтной линии, питающей насосные станции "Репруа-1" и "Репруа-2". Вышедший из строя кабель проложен под землей, что осложнило устранение аварии. Специалисты планировали продолжить работы по восстановлению водоснабжения с утра четверга и подать воду населению к вечеру.Получить комментарии представителей местного водоканала о ходе ремонтных работ к моменту публикации новости не удалось.

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новости, гагра, водоснабжение