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Водоснабжение в Гагре все еще не восстановлено после поломки
Водоснабжение в Гагре все еще не восстановлено после поломки
Подача питьевой воды была прекращена в Гагре накануне вечером из-за аварии на высоковольтной линии, питающей насосные станции "Репруа-1" и "Репруа-2". 21.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-21T21:27+0300
2022-04-21T21:27+0300
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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Водоснабжение в Гагре не восстановлено к 21:00 среды 21 апреля, сообщили корреспонденту Sputnik жители центральной части города. Как отмечается на официальном сайте "Курорта Гагра", подача питьевой воды прекращена в Гагре из-за аварии на высоковольтной линии, питающей насосные станции "Репруа-1" и "Репруа-2". Вышедший из строя кабель проложен под землей, что осложнило устранение аварии. Специалисты планировали продолжить работы по восстановлению водоснабжения с утра четверга и подать воду населению к вечеру.Получить комментарии представителей местного водоканала о ходе ремонтных работ к моменту публикации новости не удалось.
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новости, гагра, водоснабжение
Водоснабжение в Гагре все еще не восстановлено после поломки
21:27 21.04.2022 (обновлено: 21:31 21.04.2022)
Подача питьевой воды была прекращена в Гагре накануне вечером из-за аварии на высоковольтной линии, питающей насосные станции "Репруа-1" и "Репруа-2".
СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Водоснабжение в Гагре не восстановлено к 21:00 среды 21 апреля, сообщили корреспонденту Sputnik жители центральной части города.
"Воду пока не дали и уже вряд ли сегодня дадут. В такой праздник – Чистый четверг мы остались без воды", - посетовал один из респондентов.
Как отмечается на официальном сайте "Курорта Гагра", подача питьевой воды прекращена
в Гагре из-за аварии на высоковольтной линии, питающей насосные станции "Репруа-1" и "Репруа-2". Вышедший из строя кабель проложен под землей, что осложнило устранение аварии.
Специалисты планировали продолжить работы по восстановлению водоснабжения с утра четверга и подать воду населению к вечеру.
Получить комментарии представителей местного водоканала о ходе ремонтных работ к моменту публикации новости не удалось.