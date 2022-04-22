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Баранец: Запад поставляет оружие на Украину, как воду в дырявое ведро

Баранец: Запад поставляет оружие на Украину, как воду в дырявое ведро

Не следует жалеть коммуникаций, по которым Запад снабжает Украину оружием, полагает военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. 22.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-22T09:34+0300

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Баранец: Запад поставляет оружие на Украину, как воду в дырявое ведро Баранец: Запад поставляет оружие на Украину, как воду в дырявое ведро

Запад продолжает "накачивать" Украину оружием. На вопросы радио Sputnik ответил известный эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец."Запад поставляет на Украину все – от патронов, до зенитно-ракетных систем. Американцы поскребли по натовским сусекам в Европе и теперь решили перегнать на Украину старые советские МиГ-29. Однако напрашивается аналогия с ведром, дно у которого продырявлено, а вода продолжает в него поступать. В данном случае это ведро продырявила Российская армия. Два мощных сигнала мы уже послали: уничтожили под Днепром комплекс С-300, который был поставлен из Словакии, и разорвали в клочья военно-транспортный самолет, до краев нагруженный вооружениями, которые теперь покоятся на дне Черного моря", – сказал эксперт в интервью радио Spunik Беларусь.Однако, по мнению Баранца, при условии наращивания поставок западных вооружений, стоит проявлять меньше "лояльности" к украинским путям сообщения, по которым эти поставки осуществляются, что поможет сберечь жизни многих российских солдат, которые сегодня ведут бои за полное освобождение Донбасса.

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