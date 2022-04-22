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Баранец: Запад поставляет оружие на Украину, как воду в дырявое ведро
Баранец: Запад поставляет оружие на Украину, как воду в дырявое ведро
Не следует жалеть коммуникаций, по которым Запад снабжает Украину оружием, полагает военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. 22.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-22T09:34+0300
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Баранец: Запад поставляет оружие на Украину, как воду в дырявое ведро
Баранец: Запад поставляет оружие на Украину, как воду в дырявое ведро
Запад продолжает "накачивать" Украину оружием. На вопросы радио Sputnik ответил известный эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец."Запад поставляет на Украину все – от патронов, до зенитно-ракетных систем. Американцы поскребли по натовским сусекам в Европе и теперь решили перегнать на Украину старые советские МиГ-29. Однако напрашивается аналогия с ведром, дно у которого продырявлено, а вода продолжает в него поступать. В данном случае это ведро продырявила Российская армия. Два мощных сигнала мы уже послали: уничтожили под Днепром комплекс С-300, который был поставлен из Словакии, и разорвали в клочья военно-транспортный самолет, до краев нагруженный вооружениями, которые теперь покоятся на дне Черного моря", – сказал эксперт в интервью радио Spunik Беларусь.Однако, по мнению Баранца, при условии наращивания поставок западных вооружений, стоит проявлять меньше "лояльности" к украинским путям сообщения, по которым эти поставки осуществляются, что поможет сберечь жизни многих российских солдат, которые сегодня ведут бои за полное освобождение Донбасса.
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Баранец: Запад поставляет оружие на Украину, как воду в дырявое ведро
09:34 22.04.2022 (обновлено: 09:46 22.04.2022)
Не следует жалеть коммуникаций, по которым Запад снабжает Украину оружием, полагает военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
Запад продолжает "накачивать" Украину оружием. На вопросы радио Sputnik ответил известный эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
"Запад поставляет на Украину все – от патронов, до зенитно-ракетных систем. Американцы поскребли по натовским сусекам в Европе и теперь решили перегнать на Украину старые советские МиГ-29. Однако напрашивается аналогия с ведром, дно у которого продырявлено, а вода продолжает в него поступать. В данном случае это ведро продырявила Российская армия. Два мощных сигнала мы уже послали: уничтожили под Днепром комплекс С-300, который был поставлен из Словакии, и разорвали в клочья военно-транспортный самолет, до краев нагруженный вооружениями, которые теперь покоятся на дне Черного моря", – сказал эксперт в интервью радио Spunik Беларусь
.
Однако, по мнению Баранца, при условии наращивания поставок западных вооружений, стоит проявлять меньше "лояльности" к украинским путям сообщения, по которым эти поставки осуществляются, что поможет сберечь жизни многих российских солдат, которые сегодня ведут бои за полное освобождение Донбасса.