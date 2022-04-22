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Чалмаз рассказал, с чем связано повышение стоимости экскурсии в Новоафонскую пещеру
Чалмаз рассказал, с чем связано повышение стоимости экскурсии в Новоафонскую пещеру
Директор Новоафонской пещеры в эфире радио Sputnik рассказал о необходимости изменения ценовой политики при посещении туристического объекта. 22.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-22T13:47+0300
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Чалмаз рассказал, с чем связано повышение стоимости экскурсии в Новоафонскую пещеру
Чалмаз рассказал, с чем связано повышение стоимости экскурсии в Новоафонскую пещеру
Правительство Абхазии утвердило новые цены на экскурсионные билеты в Рицинский реликтовый парк и Новоафонскую пещеру. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Кабинета министров. Оба документа вступают в силу с 1 мая 2022 года. Чем вызвано повышение стоимости билетов и как распределяются доходы Новоафонской пещеры, в эфире радио Sputnik рассказал директор объекта Мирон Чалмаз. Он подчеркнул, что функционирование такого крупного туристического объекта требует больших затрат.Подробности слушайте в аудиофайле. Стоимость билета в Новоафонскую пещеру подорожала с 500 до 700 рублей. Для детей до восьми лет вход бесплатный. Тариф не менялся с 2014 года. Предусмотрен льготный билет стоимостью 200 рублей, им могут воспользоваться дети и подростки от восьми до 16 лет – граждане Абхазии, студенты-очники абхазских вузов и колледжей, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, а также призывники.
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Чалмаз рассказал, с чем связано повышение стоимости экскурсии в Новоафонскую пещеру
13:47 22.04.2022 (обновлено: 13:50 22.04.2022)
Директор Новоафонской пещеры в эфире радио Sputnik рассказал о необходимости изменения ценовой политики при посещении туристического объекта.
Правительство Абхазии утвердило новые цены на экскурсионные билеты в Рицинский реликтовый парк и Новоафонскую пещеру. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Кабинета министров. Оба документа вступают в силу с 1 мая 2022 года.
Чем вызвано повышение стоимости билетов и как распределяются доходы Новоафонской пещеры, в эфире радио Sputnik рассказал директор объекта Мирон Чалмаз. Он подчеркнул, что функционирование такого крупного туристического объекта требует больших затрат.
"Надо поддерживать техническое состояние, что связано с большими вложениями. Есть вещи, которые мы не можем позволить себе без помощи государства. Поднятие цен было необходимо. В действительности можно было повысить стоимость еще больше, но мы пришли к такому согласию с Кабинетом министров", – сказал Чалмаз.
Подробности слушайте в аудиофайле
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Стоимость билета в Новоафонскую пещеру подорожала с 500 до 700 рублей. Для детей до восьми лет вход бесплатный. Тариф не менялся с 2014 года. Предусмотрен льготный билет стоимостью 200 рублей, им могут воспользоваться дети и подростки от восьми до 16 лет – граждане Абхазии, студенты-очники абхазских вузов и колледжей, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, а также призывники.