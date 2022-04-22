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Джакония о проблемах Земли в Абхазии: мусор, вырубка лесов и изъятие инертных материалов

Джакония о проблемах Земли в Абхазии: мусор, вырубка лесов и изъятие инертных материалов

Какие экологические проблемы существуют в Абхазии, как к этим проблемам относится население страны и где найти решение, в эфире радио Sputnik рассказала... 22.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-22T16:37+0300

2022-04-22T16:37+0300

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Джакония о проблемах Земли в Абхазии: мусор, вырубка лесов и изъятие инертных материалов Джакония о проблемах Земли в Абхазии: мусор, вырубка лесов и изъятие инертных материалов

22 апреля отмечается глобальный праздник — Международный день Матери-Земли. Его цель – привлечь внимания к проблемам окружающей среды. Природа страдает из-за деятельности человека, которая нарушают биоразнообразие. К таким действиям относится вырубка лесов, использование химических веществ, браконьерство. Все это ускоряет разрушение планеты. Как отметила научный сотрудник Института ботаники АНА Елена Джакония, в настоящее время в Абхазии существуют три главные проблемы: стихийные мусорные свалки, бесконтрольная вырубка лесов и хищническое изъятие инертных материалов. Все это со временем порождает глобальные экологические проблемы – это и изменение ландшафта, и изменение уровня осадков, и нарушение морской береговой линии. О том, как найти золотую середину между экономической выгодой и экологической безопасностью, что сегодня зависит от взрослых и детей, слушайте в аудиофайле.

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