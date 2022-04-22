https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/grazhdanin-i-nachalnik-butba-o-deyatelnosti-verkhovnogo-suda-abkhazii-1038762069.html
Гражданин и начальник: Бутба о деятельности Верховного суда Абхазии
Гражданин и начальник: Бутба о деятельности Верховного суда Абхазии
Председатель Верховного суда Абхазии Саида Бутба в эксклюзивном интервью радио Sputnik рассказала о некоторых вопросах деятельности этого органа судебной... 22.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-22T11:41+0300
2022-04-22T11:41+0300
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Гражданин и начальник: Бутба о деятельности Верховного суда Абхазии
Гражданин и начальник: Бутба о деятельности Верховного суда Абхазии
21 марта парламентарии Абхазии избрали Саиду Бутба председателем Верховного суда республики. О том, какие дела преобладают в судебном производстве страны, о доверии к судебной системе, мерах дисциплинарной ответственности судей, об устройстве судейского корпуса по количественному, возрастному составу, условиях работы, о внедрении автоматизированной судебно-информационной системы в судах общей юрисдикции Абхазии, а также о планах по организации работы на этом посту и научной деятельности Саида Бутба рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия.Подробности слушайте в аудиофайле.
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абхазия, верховный суд абхазии, подкасты, гражданин и начальник, аудио
Гражданин и начальник: Бутба о деятельности Верховного суда Абхазии
11:41 22.04.2022 (обновлено: 13:30 22.04.2022)
Председатель Верховного суда Абхазии Саида Бутба в эксклюзивном интервью радио Sputnik рассказала о некоторых вопросах деятельности этого органа судебной системы.
21 марта парламентарии Абхазии избрали Саиду Бутба председателем Верховного суда республики. О том, какие дела преобладают в судебном производстве страны, о доверии к судебной системе, мерах дисциплинарной ответственности судей, об устройстве судейского корпуса по количественному, возрастному составу, условиях работы, о внедрении автоматизированной судебно-информационной системы в судах общей юрисдикции Абхазии, а также о планах по организации работы на этом посту и научной деятельности Саида Бутба рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия.
Подробности слушайте в аудиофайле
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