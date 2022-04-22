https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/posolstvo-rossii-v-abkhazii-opublikovalo-grafik-raboty-na-mayskie-prazdniki-1038773828.html
Посольство России в Абхазии опубликовало график работы на майские праздники
Посольство России в Абхазии опубликовало график работы на майские праздники
Часть дней в период майских праздников объявлена выходными как в России, так и в Абхазии. 22.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-22T14:30+0300
2022-04-22T14:30+0300
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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. В связи с майскими праздниками, в работе консульского отдела Посольства России в Абхазии произойдут определенные изменения, сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.Также в посольстве добавили, что 25 апреля прием граждан будет осуществляться до 13:00.
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новости, посольство рф в абхазии
Посольство России в Абхазии опубликовало график работы на майские праздники
14:30 22.04.2022 (обновлено: 15:49 22.04.2022)
Часть дней в период майских праздников объявлена выходными как в России, так и в Абхазии.
СУХУМ, 22 апр – Sputnik.
В связи с майскими праздниками, в работе консульского отдела Посольства России в Абхазии произойдут определенные изменения, сообщает
пресс-служба дипломатического ведомства.
2, 3, 9 и 10 мая прием граждан консульским отделом производиться не будет.
Также в посольстве добавили, что 25 апреля прием граждан будет осуществляться до 13:00.