https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/posolstvo-rossii-v-abkhazii-opublikovalo-grafik-raboty-na-mayskie-prazdniki-1038773828.html

Посольство России в Абхазии опубликовало график работы на майские праздники

Посольство России в Абхазии опубликовало график работы на майские праздники

Часть дней в период майских праздников объявлена выходными как в России, так и в Абхазии. 22.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-22T14:30+0300

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посольство рф в абхазии

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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. В связи с майскими праздниками, в работе консульского отдела Посольства России в Абхазии произойдут определенные изменения, сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.Также в посольстве добавили, что 25 апреля прием граждан будет осуществляться до 13:00.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, посольство рф в абхазии