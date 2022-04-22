https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/tamozhennye-sluzhby-rossii-i-abkhazii-obsudili-podgotovku-k-kurortnomu-sezonu-1038772177.html

Таможенные службы России и Абхазии обсудили подготовку к курортному сезону

Таможенные службы России и Абхазии обсудили подготовку к курортному сезону

В связи с введением антироссийских санкций, все больше россиян выбирают для летнего отдыха направления внутри страны, а также Абхазию – ожидается, что... 22.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-22T13:40+0300

2022-04-22T13:40+0300

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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Рабочая встреча представителей Государственного таможенного комитета Абхазии с представителями Краснодарской таможни Южного таможенного управления и представителями таможенной службы России в Абхазии состоялась 22 апреля, сообщает пресс-служба ГТК Абхазии.Стороны обсудили организацию подготовки к курортному сезону 2022 года, проблемные вопросы в преддверии начала сезона и способы их решения.Также был затронут вопрос проведения таможенных операций в отношении сельскохозяйственной продукции во время летнего сезона.По итогам заседания стороны отметили необходимость тесного взаимодействия между ведомствами для оперативного решения возникающих проблем, связанных с экспортом сельхозпродукции.

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новости, таможенный контроль, абхазия, россия, курортный сезон