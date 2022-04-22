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Таможенные службы России и Абхазии обсудили подготовку к курортному сезону
Таможенные службы России и Абхазии обсудили подготовку к курортному сезону
В связи с введением антироссийских санкций, все больше россиян выбирают для летнего отдыха направления внутри страны, а также Абхазию – ожидается, что... 22.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-22T13:40+0300
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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Рабочая встреча представителей Государственного таможенного комитета Абхазии с представителями Краснодарской таможни Южного таможенного управления и представителями таможенной службы России в Абхазии состоялась 22 апреля, сообщает пресс-служба ГТК Абхазии.Стороны обсудили организацию подготовки к курортному сезону 2022 года, проблемные вопросы в преддверии начала сезона и способы их решения.Также был затронут вопрос проведения таможенных операций в отношении сельскохозяйственной продукции во время летнего сезона.По итогам заседания стороны отметили необходимость тесного взаимодействия между ведомствами для оперативного решения возникающих проблем, связанных с экспортом сельхозпродукции.
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новости, таможенный контроль, абхазия, россия, курортный сезон
Таможенные службы России и Абхазии обсудили подготовку к курортному сезону
13:40 22.04.2022 (обновлено: 13:52 22.04.2022)
В связи с введением антироссийских санкций, все больше россиян выбирают для летнего отдыха направления внутри страны, а также Абхазию – ожидается, что показатели курортного сезона будут очень высокими.
СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Рабочая встреча представителей Государственного таможенного комитета Абхазии с представителями Краснодарской таможни Южного таможенного управления и представителями таможенной службы России в Абхазии состоялась 22 апреля, сообщает пресс-служба ГТК Абхазии.
Во встрече также приняли участие сотрудники специализированного абхазского таможенного поста ФТС России, представители Пограничного отряда СГБ Абхазии и сотрудники Пограничного управления ФСБ России.
Стороны обсудили организацию подготовки к курортному сезону 2022 года, проблемные вопросы в преддверии начала сезона и способы их решения.
Также был затронут вопрос проведения таможенных операций в отношении сельскохозяйственной продукции во время летнего сезона.
По итогам заседания стороны отметили необходимость тесного взаимодействия между ведомствами для оперативного решения возникающих проблем, связанных с экспортом сельхозпродукции.