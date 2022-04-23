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Автомобиль сбил женщину на республиканской трассе в районе Гудауты

Автомобиль сбил женщину на республиканской трассе в районе Гудауты

Инцидент произошел вечером в районе Белой речки, пострадавшая доставлена в больницу. 23.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-23T20:03+0300

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СУХУМ, 23 апр - Sputnik, Сария Кварацхелия. Автомобиль сбил женщину на республиканской трассе в районе Гудауты в субботу, 23 апреля. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила очевидец Алиса Канделаки.Инцидент произошел в 18:45 в районе Белой речки. Пострадавшую доставили в Гудаутскую районную больницу. По словам главврача больницы Хаджарата Шамба, состояние пациентки оценили как состояние средней степени тяжести - женщина получила травму таза и сотрясение мозга.Шамба добавил, что пострадавшую транспортировали в Центральную республиканскую больницу Сухума.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/sobstvennuyu-kislorodnuyu-stantsiyu-poluchit-respublikanskaya-bolnitsa-v-sukhume-1038762171.html

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