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Собственную кислородную станцию получит Республиканская больница в Сухуме
Собственную кислородную станцию получит Республиканская больница в Сухуме
На проект строительства станции было выделено более 6,5 миллиона рублей из государственного бюджета. По словам министра здравоохранения, в дальнейшем... 21.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-21T18:26+0300
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СУХУМ, 21 апр - Spunik. Кислородная станция в скором времени заработает в Республиканской больнице Абхазии, сообщает сайт Минздрава республики.Ход работ по монтажу оборудования для станции министру здравоохранения Эдуарду Бутба показал исполняющий обязанности главврача больницы Эрик Хатхва.В ведомстве сообщили, что в больнице уже установлен трехтонный резервуар с газификатором, планируется, что 80 кислородных точек будет смонтировано практически во всех отделениях больницы, а также в роддоме. Кислород будет поставляться из России.В дальнейшем, после постройки на территории больницы Республиканской детской больницы, станция сможет обеспечивать кислородом и маленьких пациентов. Строительство детской больницы проводится в рамках Инвестпрограммы, первый этап работ - изучение образцов грунта, уже позади.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/chislo-statsionarnykh-patsientov-s-covid-19-sokratilos-do-shesti-v-abkhazii-1038746316.html
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здравоохранение, сухум, абхазия, новости
Собственную кислородную станцию получит Республиканская больница в Сухуме
18:26 21.04.2022 (обновлено: 18:28 21.04.2022)
На проект строительства станции было выделено более 6,5 миллиона рублей из государственного бюджета. По словам министра здравоохранения, в дальнейшем продолжится обеспечивание медучреждений республики необходимым оборудованием для качественного лечения граждан.
СУХУМ, 21 апр - Spunik
. Кислородная станция в скором времени заработает в Республиканской больнице Абхазии, сообщает сайт
Минздрава республики.
Ход работ по монтажу оборудования для станции министру здравоохранения Эдуарду Бутба показал исполняющий обязанности главврача больницы Эрик Хатхва.
"Вопрос обеспечения больницы качественным кислородом стоял давно. Дополнительной нагрузкой стала пандемия коронавирусной инфекции. Больных с постковидным синдромом с дыхательной недостаточностью очень много. Проблему с обеспечением кислородом нам помогли решить руководство страны и министерство здравоохранения", – сказал Хатхва.
В ведомстве сообщили, что в больнице уже установлен трехтонный резервуар с газификатором, планируется, что 80 кислородных точек будет смонтировано практически во всех отделениях больницы, а также в роддоме. Кислород будет поставляться из России.
В дальнейшем, после постройки на территории больницы Республиканской детской больницы, станция сможет обеспечивать кислородом и маленьких пациентов. Строительство детской больницы проводится в рамках Инвестпрограммы
, первый этап работ - изучение образцов грунта, уже позади.