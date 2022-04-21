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Собственную кислородную станцию получит Республиканская больница в Сухуме

Собственную кислородную станцию получит Республиканская больница в Сухуме

На проект строительства станции было выделено более 6,5 миллиона рублей из государственного бюджета. По словам министра здравоохранения, в дальнейшем... 21.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-21T18:26+0300

2022-04-21T18:26+0300

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СУХУМ, 21 апр - Spunik. Кислородная станция в скором времени заработает в Республиканской больнице Абхазии, сообщает сайт Минздрава республики.Ход работ по монтажу оборудования для станции министру здравоохранения Эдуарду Бутба показал исполняющий обязанности главврача больницы Эрик Хатхва.В ведомстве сообщили, что в больнице уже установлен трехтонный резервуар с газификатором, планируется, что 80 кислородных точек будет смонтировано практически во всех отделениях больницы, а также в роддоме. Кислород будет поставляться из России.В дальнейшем, после постройки на территории больницы Республиканской детской больницы, станция сможет обеспечивать кислородом и маленьких пациентов. Строительство детской больницы проводится в рамках Инвестпрограммы, первый этап работ - изучение образцов грунта, уже позади.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/chislo-statsionarnykh-patsientov-s-covid-19-sokratilos-do-shesti-v-abkhazii-1038746316.html

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