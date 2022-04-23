https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/buzhinskiy-v-zapadnykh-stolitsakh-nablyudaetsya-isterika-1038788473.html

Бужинский: в западных столицах наблюдается истерика

Бужинский: в западных столицах наблюдается истерика

Действия западных стран, поставляющих вооружение Украине, нацелены на увеличение количества жертв и длительности конфликта. 23.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-23T19:07+0300

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Генерал-лейтенант, кандидат военных наук Евгений Бужинский в интервью Sputnik заявил о том, что "истерика" западных стран нацелена на то, чтобы не дать России победить на Украине. При этом, заметил эксперт, ни европейские солдаты, ни американские, на украинской территории воевать не собираются, и вступать в прямое военное противостояние с Россией не хотят.По словам Бужинского, поставки оружия с западных стран не очень помогают Киеву - разнотипным оружием еще нужно научиться управлять, к тому же, ее сложно доставить из западной Украины в зону боевых действий. Также в интервью эксперт оценил уникальность новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

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