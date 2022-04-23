https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/chernomorenergo-otmenilo-grafik-veernykh-otklyucheniy-1038782653.html
"Черноморэнерго" отменило график веерных отключений
"Черноморэнерго" отменило график веерных отключений
В холодное время года в Абхазии растет потребление электроэнергии, нагрузки на изношенные электросети возрастают, из-за чего вводится график отключения света. 23.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-23T10:39+0300
2022-04-23T10:39+0300
2022-04-23T10:39+0300
в абхазии
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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. РУП "Черноморэнерго" отменило ограничения на подачу электроэнергии, сообщает пресс-служба предприятия.Тем не менее, "Черноморэнерго" предупреждает, что ограничения могут быть введены снова, если нагрузки на сети возрастут.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/chanba-o-povyshenii-tarifov-na-elektroenergiyu-v-abkhazii-dazhe-ono-ne-otvechaet-zaprosam-1038721399.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии, электричество
"Черноморэнерго" отменило график веерных отключений
В холодное время года в Абхазии растет потребление электроэнергии, нагрузки на изношенные электросети возрастают, из-за чего вводится график отключения света.
СУХУМ, 23 апр - Sputnik. РУП "Черноморэнерго" отменило ограничения на подачу электроэнергии, сообщает пресс-служба предприятия.
Изменения связаны с уменьшением нагрузок на электросети, они действуют с 22 апреля и касаются всех районов Абхазии.
Тем не менее, "Черноморэнерго" предупреждает, что ограничения могут быть введены снова, если нагрузки на сети возрастут.