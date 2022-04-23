https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/chernomorenergo-otmenilo-grafik-veernykh-otklyucheniy-1038782653.html

"Черноморэнерго" отменило график веерных отключений

"Черноморэнерго" отменило график веерных отключений

В холодное время года в Абхазии растет потребление электроэнергии, нагрузки на изношенные электросети возрастают, из-за чего вводится график отключения света. 23.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-23T10:39+0300

2022-04-23T10:39+0300

2022-04-23T10:39+0300

в абхазии

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черноморэнерго

проблемы энергетической отрасли в абхазии

электричество

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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. РУП "Черноморэнерго" отменило ограничения на подачу электроэнергии, сообщает пресс-служба предприятия.Тем не менее, "Черноморэнерго" предупреждает, что ограничения могут быть введены снова, если нагрузки на сети возрастут.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/chanba-o-povyshenii-tarifov-na-elektroenergiyu-v-abkhazii-dazhe-ono-ne-otvechaet-zaprosam-1038721399.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии, электричество