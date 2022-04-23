https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/nemtsy-potrebovali-chtoby-pravitelstvo-germanii-prekratilo-vooruzhat-ukrainu-1038787326.html
Немцы потребовали, чтобы правительство Германии прекратило вооружать Украину
Немцы потребовали, чтобы правительство Германии прекратило вооружать Украину
Ранее Олаф Шольц сообщил, что Германия практически исчерпала возможности поставлять свои военные системы Украине и теперь сосредоточится на укреплении... 23.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-23T16:15+0300
2022-04-23T16:15+0300
2022-04-23T16:15+0300
украина
германия
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/17/1038787296_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1495c519f04b1ccb5c360c30252fb560.jpg
СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Общественные деятели Германии направили открытое письмо на имя канцлера страны Олафа Шольца с требованием о прекращении поставок вооружения на Украину. Об этом сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на газету Berliner Zeitung.Обращение подписали 18 человек, среди них есть доктора наук, музыканты, публицисты, а также такие видные политики, как бывший вице-президент бундестага Антье Фоллмер и экс-помощник генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек.Авторы письма полагают, что действия немецких властей только затягивают военный конфликт и не способствуют мирному урегулированию. Они выразили мнение, что западным странам стоит учитывать интересы Москвы и самим выступать с предложениями по безопасности России и соседних с ней государств. В том числе, учитывать предложенные Кремлем нейтралитет Украины, соглашение о признании Крыма и референдумы о статусе республик Донбасса, таким образом, по мнению подписавших, можно добиться прекращения огня.Согласно коалиционному соглашению между политическими партиями Германии, страна не может поставлять боевое оружие в государства с территориальными конфликтами. Тем не менее, ранее Берлин принял решение о поставке Киеву вооружений, в том числе ПЗРК "Стрела-2", ранее принадлежавшие ГДР, ПЗРК "Стингер", противотанковые гранатометы "Панцерфауст" и бронетехнику.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-15-ukrainskikh-bespilotnikov-za-noch-1038783124.html
украина
германия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/17/1038787296_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_23e62f9b568aeaa956993afcac2cb533.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, германия, новости, в мире
Немцы потребовали, чтобы правительство Германии прекратило вооружать Украину
Ранее Олаф Шольц сообщил, что Германия практически исчерпала возможности поставлять свои военные системы Украине и теперь сосредоточится на укреплении собственных оборонительных возможностей.
СУХУМ, 23 апр - Sputnik.
Общественные деятели Германии направили открытое письмо на имя канцлера страны Олафа Шольца с требованием о прекращении поставок вооружения на Украину. Об этом сообщает агентство экономической информации "Прайм"
со ссылкой на газету Berliner Zeitung.
"Поставляя оружие, Германия и другие страны НАТО де-факто сделали себя стороной конфликта. Таким образом, Украина также стала полем боя для противостояния НАТО и России по поводу порядка безопасности в Европе, которое обострялось годами", — говорится в письме.
Обращение подписали 18 человек, среди них есть доктора наук, музыканты, публицисты, а также такие видные политики, как бывший вице-президент бундестага Антье Фоллмер и экс-помощник генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек.
Авторы письма полагают, что действия немецких властей только затягивают военный конфликт и не способствуют мирному урегулированию. Они выразили мнение, что западным странам стоит учитывать интересы Москвы и самим выступать с предложениями по безопасности России и соседних с ней государств.
В том числе, учитывать предложенные Кремлем нейтралитет Украины, соглашение о признании Крыма и референдумы о статусе республик Донбасса, таким образом, по мнению подписавших, можно добиться прекращения огня.
Согласно коалиционному соглашению между политическими партиями Германии, страна не может поставлять боевое оружие в государства с территориальными конфликтами. Тем не менее, ранее Берлин принял решение о поставке Киеву вооружений, в том числе ПЗРК "Стрела-2", ранее принадлежавшие ГДР, ПЗРК "Стингер", противотанковые гранатометы "Панцерфауст" и бронетехнику.