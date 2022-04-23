https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/nemtsy-potrebovali-chtoby-pravitelstvo-germanii-prekratilo-vooruzhat-ukrainu-1038787326.html

Немцы потребовали, чтобы правительство Германии прекратило вооружать Украину

Немцы потребовали, чтобы правительство Германии прекратило вооружать Украину

Ранее Олаф Шольц сообщил, что Германия практически исчерпала возможности поставлять свои военные системы Украине и теперь сосредоточится на укреплении... 23.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-23T16:15+0300

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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Общественные деятели Германии направили открытое письмо на имя канцлера страны Олафа Шольца с требованием о прекращении поставок вооружения на Украину. Об этом сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на газету Berliner Zeitung.Обращение подписали 18 человек, среди них есть доктора наук, музыканты, публицисты, а также такие видные политики, как бывший вице-президент бундестага Антье Фоллмер и экс-помощник генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек.Авторы письма полагают, что действия немецких властей только затягивают военный конфликт и не способствуют мирному урегулированию. Они выразили мнение, что западным странам стоит учитывать интересы Москвы и самим выступать с предложениями по безопасности России и соседних с ней государств. В том числе, учитывать предложенные Кремлем нейтралитет Украины, соглашение о признании Крыма и референдумы о статусе республик Донбасса, таким образом, по мнению подписавших, можно добиться прекращения огня.Согласно коалиционному соглашению между политическими партиями Германии, страна не может поставлять боевое оружие в государства с территориальными конфликтами. Тем не менее, ранее Берлин принял решение о поставке Киеву вооружений, в том числе ПЗРК "Стрела-2", ранее принадлежавшие ГДР, ПЗРК "Стингер", противотанковые гранатометы "Панцерфауст" и бронетехнику.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-15-ukrainskikh-bespilotnikov-za-noch-1038783124.html

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