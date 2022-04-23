https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-15-ukrainskikh-bespilotnikov-za-noch-1038783124.html

Российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников за ночь

Российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников за ночь

В рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим ВС России Владимиром Путиным, российские войска уничтожают военные объекты и военную инфраструктуру... 23.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-23T11:20+0300

2022-04-23T11:20+0300

2022-04-23T11:25+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

донбасс

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/17/1038782973_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eea371e92fd6a17b9b217b4621737ee8.jpg

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь с 22 на 23 апреля сбили 15 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар ТБ-2", сообщает Министерство обороны России.По заявлению ведомства, российские ракеты воздушного базирования поразили 11 военных объектов Украины, в том числе 7 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники и три склада ракетно-артиллерийского вооружения.Оперативно-тактическая и армейская авиация России в течение ночи уничтожила 66 военных объектов, среди них: три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Александровка, Комар и Богатырь.Минобороны также сообщило, что ракетные войска и артиллерия в течение суток выполнили 1098 огневых задач, уничтожили три вертолета Ми-8, три установки ЗРК "Оса-АКМ", 16 складов вооружения и военной техники, а также 33 пункта управления украинских подразделений. Поражены 919 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 124 огневых позиций украинской артиллерии.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целью является защита жителей Донбасса от действий киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/minoborony-zayavilo-o-gibeli-odnogo-voennosluzhaschego-kreysera-moskva-1038781220.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф