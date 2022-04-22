https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/minoborony-zayavilo-o-gibeli-odnogo-voennosluzhaschego-kreysera-moskva-1038781220.html
Минобороны заявило о гибели одного военнослужащего крейсера "Москва"
Минобороны заявило о гибели одного военнослужащего крейсера "Москва"
Крейсер "Москва", на котором произошел пожар из-за детонации боезапаса, в условиях штормового волнения потерял остойчивость и затонул. 22.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-22T22:25+0300
2022-04-22T22:25+0300
2022-04-22T22:25+0300
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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Один военнослужащий погиб в ходе борьбы за живучесть крейсера "Москва", еще 27 членов экипажа пропали без вести, сообщает Минобороны России.Ведомство оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести в результате ЧП с крейсером "Москва".13 апреля ракетный крейсер "Москва" в результате пожара получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса. Попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/minoborony-rossii-kreyser-moskva-zatonul-pri-buksirovke-1038663241.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, россия, черноморский флот
Минобороны заявило о гибели одного военнослужащего крейсера "Москва"
Крейсер "Москва", на котором произошел пожар из-за детонации боезапаса, в условиях штормового волнения потерял остойчивость и затонул.
СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Один военнослужащий погиб в ходе борьбы за живучесть крейсера "Москва", еще 27 членов экипажа пропали без вести, сообщает Минобороны России.
Отмечается, что остальные 396 членов экипажа крейсера были эвакуированы на корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь.
Ведомство оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести в результате ЧП с крейсером "Москва".
13 апреля ракетный крейсер "Москва" в результате пожара получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса. Попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату.