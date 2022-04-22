https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/minoborony-zayavilo-o-gibeli-odnogo-voennosluzhaschego-kreysera-moskva-1038781220.html

Минобороны заявило о гибели одного военнослужащего крейсера "Москва"

Минобороны заявило о гибели одного военнослужащего крейсера "Москва"

Крейсер "Москва", на котором произошел пожар из-за детонации боезапаса, в условиях штормового волнения потерял остойчивость и затонул. 22.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-22T22:25+0300

2022-04-22T22:25+0300

2022-04-22T22:25+0300

министерство обороны рф

россия

черноморский флот

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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Один военнослужащий погиб в ходе борьбы за живучесть крейсера "Москва", еще 27 членов экипажа пропали без вести, сообщает Минобороны России.Ведомство оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести в результате ЧП с крейсером "Москва".13 апреля ракетный крейсер "Москва" в результате пожара получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса. Попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/minoborony-rossii-kreyser-moskva-zatonul-pri-buksirovke-1038663241.html

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министерство обороны рф, россия, черноморский флот