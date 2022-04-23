https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/sorevnovaniya-po-volnoy-borbe-pamyati-sultana-sosnalieva-proshli-v-nalchike-1038789701.html
Соревнования по вольной борьбе памяти Султана Сосналиева прошли в Нальчике
Соревнования по вольной борьбе памяти Султана Сосналиева прошли в Нальчике
В соревнованиях, которые проходят в Нальчике во второй раз, принимали участие и абхазские спортсмены. 23.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-23T21:10+0300
2022-04-23T21:10+0300
2022-04-23T21:10+0300
спорт
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/17/1038789095_0:0:972:547_1920x0_80_0_0_e47f7e7255241219ea09914efbbc93bd.jpg
СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Матчевая встреча по вольной борьбе, приуроченная к 80-летию Героя Абхазии, кавалера ордена Ахьдз-апша I степени Султана Сосналиева прошла 22 апреля в столице Кабардино-Балкарии, городе Нальчике, сообщает Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту.В соревнованиях участвовали сборные команды Кабардино-Балкарии, городского округа Нальчик и Абхазии. Спортсмены возрастом от 14 до 17 лет соревновались в 11 весовых категориях.Призовой матчевый фонд составил 150 тысяч рублей. Борцы из сборной Кабардино-Балкарии, занявшие первое место, получили 70 тысяч рублей, серебряные призеры - представители городского округа Нальчик, получили 50 тысяч рублей, завоевавшие "бронзу" абхазские спортсмены - 30 тысяч рублей.Организаторами соревнования были вдова Султана Сосналиева – Любовь, Союз Абхазских добровольцев КБР и министерство спорта Кабардино-Балкарии.На мероприятии присутствовали депутат Народного Собрания Абхазии Фазлибей Авидзба, который был главой абхазской делегации, бронзовый призер Олимпийских игр Денис Царгуш, боевые товарищи и члены семьи Султана Сосналиева, представители органов законодательной и исполнительной власти, ветеранских и спортивных организаций Абхазии и Кабардино-Балкарии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/novyy-sportivnyy-kompleks-zarabotal-v-gagre-1038711644.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/17/1038789095_122:0:851:547_1920x0_80_0_0_25d42b1a3b7612b7be05ff542d443c11.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, абхазия, новости
Соревнования по вольной борьбе памяти Султана Сосналиева прошли в Нальчике
В соревнованиях, которые проходят в Нальчике во второй раз, принимали участие и абхазские спортсмены.
СУХУМ, 23 апр - Sputnik.
Матчевая встреча по вольной борьбе, приуроченная к 80-летию Героя Абхазии, кавалера ордена Ахьдз-апша I степени Султана Сосналиева прошла 22 апреля в столице Кабардино-Балкарии, городе Нальчике, сообщает
Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту.
В соревнованиях участвовали сборные команды Кабардино-Балкарии, городского округа Нальчик и Абхазии. Спортсмены возрастом от 14 до 17 лет соревновались в 11 весовых категориях.
Абхазию в Нальчике представляли Мурат Пкин, Никита Лежия, Астан и Максим Адлейба, Леонард Аристава, Еснат Ардзинба, Алан Герзмава, Леон Малия, Алан Багателия и Шамиль Тания.
Призовой матчевый фонд составил 150 тысяч рублей. Борцы из сборной Кабардино-Балкарии, занявшие первое место, получили 70 тысяч рублей, серебряные призеры - представители городского округа Нальчик, получили 50 тысяч рублей, завоевавшие "бронзу" абхазские спортсмены - 30 тысяч рублей.
Организаторами соревнования были вдова Султана Сосналиева – Любовь, Союз Абхазских добровольцев КБР и министерство спорта Кабардино-Балкарии.
На мероприятии присутствовали депутат Народного Собрания Абхазии Фазлибей Авидзба, который был главой абхазской делегации, бронзовый призер Олимпийских игр Денис Царгуш, боевые товарищи и члены семьи Султана Сосналиева, представители органов законодательной и исполнительной власти, ветеранских и спортивных организаций Абхазии и Кабардино-Балкарии.