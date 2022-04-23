https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/sorevnovaniya-po-volnoy-borbe-pamyati-sultana-sosnalieva-proshli-v-nalchike-1038789701.html

Соревнования по вольной борьбе памяти Султана Сосналиева прошли в Нальчике

Соревнования по вольной борьбе памяти Султана Сосналиева прошли в Нальчике

В соревнованиях, которые проходят в Нальчике во второй раз, принимали участие и абхазские спортсмены. 23.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Матчевая встреча по вольной борьбе, приуроченная к 80-летию Героя Абхазии, кавалера ордена Ахьдз-апша I степени Султана Сосналиева прошла 22 апреля в столице Кабардино-Балкарии, городе Нальчике, сообщает Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту.В соревнованиях участвовали сборные команды Кабардино-Балкарии, городского округа Нальчик и Абхазии. Спортсмены возрастом от 14 до 17 лет соревновались в 11 весовых категориях.Призовой матчевый фонд составил 150 тысяч рублей. Борцы из сборной Кабардино-Балкарии, занявшие первое место, получили 70 тысяч рублей, серебряные призеры - представители городского округа Нальчик, получили 50 тысяч рублей, завоевавшие "бронзу" абхазские спортсмены - 30 тысяч рублей.Организаторами соревнования были вдова Султана Сосналиева – Любовь, Союз Абхазских добровольцев КБР и министерство спорта Кабардино-Балкарии.На мероприятии присутствовали депутат Народного Собрания Абхазии Фазлибей Авидзба, который был главой абхазской делегации, бронзовый призер Олимпийских игр Денис Царгуш, боевые товарищи и члены семьи Султана Сосналиева, представители органов законодательной и исполнительной власти, ветеранских и спортивных организаций Абхазии и Кабардино-Балкарии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/novyy-sportivnyy-kompleks-zarabotal-v-gagre-1038711644.html

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