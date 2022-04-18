https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/novyy-sportivnyy-kompleks-zarabotal-v-gagre-1038711644.html

Новый спортивный комплекс заработал в Гагре

Новый спортивный комплекс заработал в Гагре

В новом спортивном комплексе в Гагре уже прошли соревнования - в нем состоялись первенство и Чемпионат Абхазии по вольной борьбе в воскресенье 17 апреля. 18.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-18T18:35+0300

2022-04-18T18:35+0300

2022-04-18T18:35+0300

в абхазии

новости

спорт

абхазия

гагра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1f/1037368001_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_18520f790a2a1588b88e8a3af3554a60.jpg

СУХУМ, 18 апр – Sputnik, Бадри Есиава. В Гагре открылся первый в городе спортивный комплекс, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту Джемал Губаз.Глава Госкомспорта уверен, что такие комплексы должны быть не только в каждом городе республики, но также в районах и селах. По его мнению, это будет способствовать повышению интереса молодежи к здоровому образу жизни и заполнению их свободного времени полезными занятиями.В спортивном комплексе, уточнил Губаз, можно проводить соревнования по разным видам единоборств - вольной борьбе, боксу, самбо, дзюдо, каратэ. В нем смогут тренироваться спортсмены со всего Гагрского района.Джемал Губаз добавил, что спорткомплекст стал подарком городу от мецената и предпринимателя Алексея Андронова. По словам главы комитета, республика может позволить себе строительство подобных объектов, и заняться этим стоило еще несколько десятилетий назад.В стенах нового спортивного комплекса уже прошли первые соревнования - в воскресенье там состоялись первенство и Чемпионат Абхазии по вольной борьбе, которые посетили именитые спортсмены и тренеры, в том числе призеры олимпийских игр Алан Хугаев и Денис Царгуш, а также чемпион Европы Раш Хутаба."Где еще дети смогли бы увидеть таких звезд из мира спорта? У них есть, с кого брать пример, и это самое главное. Я пригласил их к нам в Госкомитет и в официальной обстановке поблагодарил за то, что нашли время приехать в Абхазию, увидеть наших спортсменов и отобрать самых лучших", - рассказал он.В соревнованиях участвовало около 100 спортсменов из городов и районов Абхазии в 20 весовых категориях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/pervenstvo-i-chempionat-abkhazii-po-volnoy-borbe-proshli-v-gagre-1038701009.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/sportsmen-iz-abkhazii-zanyal-vtoroe-mesto-v-sorevnovaniyakh-po-volnoy-borbe-1038696817.html

абхазия

гагра

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, спорт, абхазия, гагра