https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/zakharova-mnogopolyarnost-protivorechit-amerikanskomu-mirovozzreniyu-1038786942.html

Захарова: многополярность противоречит американскому мировоззрению

Захарова: многополярность противоречит американскому мировоззрению

Многополярность - это характеристика мирового порядка, при котором гегемонии одной сверхдержавы (в данном случае США) противостоят другие центры силы. 23.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-23T15:43+0300

2022-04-23T15:43+0300

2022-04-23T15:43+0300

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СУХУМ, 23 апр - Sputik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многополярность мира противоречит вере Соединенных Штатов в американскую исключительность и безусловную мировую гегемонию. Об этом дипломат рассказала в интервью RT.По мнению представителя МИД, появление новых самостоятельных центров силы, способных договариваться между собой, Вашингтон расценивает как прямую угрозу собственному доминированию.Захарова выразила мнение о том, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка - прим.ред), уже фактически стали ядром многополярного мира. Эти страны ориентированы на собственное развитие и конструктивное мировое сотрудничество, в том числе, не из-за этого они не поддались на уговоры и не ввели санкций против России.По словам Захаровой, при многополярной системе мироустройства страны получат возможность сохранить культурную и цивилизационную самобытность, руководствоваться интересами собственного народа при реализации внутренней и внешней политики. Что до места США в многополярном мире, но оно будет определяться экономическими факторами, а также готовностью Штатов вести равноправный и взаимоуважительный диалог с зарубежными партнерами."Сейчас Вашингтон яростно цепляется за те международные институты, которые позволяют ему поддерживать собственное доминирование, и одновременно блокирует деятельность тех форумов, где его прежние, казавшиеся незыблемыми позиции слабеют на фоне роста влияния новых быстро развивающихся центров", - отметила Захарова.Дипломат пояснила, что будущее американского доллара в глобальной финансовой системе - это один из ключевых вопросов, от которого зависит очень многое.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/lend-liz-dlya-ukrainy-proval-politiki-ssha-v-evrope-1038604329.html

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мария захарова, россия, сша, новости, в мире, международные отношения