https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/zakharova-mnogopolyarnost-protivorechit-amerikanskomu-mirovozzreniyu-1038786942.html
Захарова: многополярность противоречит американскому мировоззрению
Захарова: многополярность противоречит американскому мировоззрению
Многополярность - это характеристика мирового порядка, при котором гегемонии одной сверхдержавы (в данном случае США) противостоят другие центры силы. 23.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-23T15:43+0300
2022-04-23T15:43+0300
2022-04-23T15:43+0300
мария захарова
россия
сша
новости
в мире
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/01/1032336503_0:0:2933:1649_1920x0_80_0_0_c183f38bb0b8f57fd561dc25e58fdd07.jpg
СУХУМ, 23 апр - Sputik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многополярность мира противоречит вере Соединенных Штатов в американскую исключительность и безусловную мировую гегемонию. Об этом дипломат рассказала в интервью RT.По мнению представителя МИД, появление новых самостоятельных центров силы, способных договариваться между собой, Вашингтон расценивает как прямую угрозу собственному доминированию.Захарова выразила мнение о том, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка - прим.ред), уже фактически стали ядром многополярного мира. Эти страны ориентированы на собственное развитие и конструктивное мировое сотрудничество, в том числе, не из-за этого они не поддались на уговоры и не ввели санкций против России.По словам Захаровой, при многополярной системе мироустройства страны получат возможность сохранить культурную и цивилизационную самобытность, руководствоваться интересами собственного народа при реализации внутренней и внешней политики. Что до места США в многополярном мире, но оно будет определяться экономическими факторами, а также готовностью Штатов вести равноправный и взаимоуважительный диалог с зарубежными партнерами."Сейчас Вашингтон яростно цепляется за те международные институты, которые позволяют ему поддерживать собственное доминирование, и одновременно блокирует деятельность тех форумов, где его прежние, казавшиеся незыблемыми позиции слабеют на фоне роста влияния новых быстро развивающихся центров", - отметила Захарова.Дипломат пояснила, что будущее американского доллара в глобальной финансовой системе - это один из ключевых вопросов, от которого зависит очень многое.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/ssha-zayavili-chto-ne-gotovy-k-voennoy-konfrontatsii-s-rossiey-1038779694.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/lend-liz-dlya-ukrainy-proval-politiki-ssha-v-evrope-1038604329.html
россия
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/01/1032336503_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_00e0ced2e01bf30f5638c19099f2239f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мария захарова, россия, сша, новости, в мире, международные отношения
Захарова: многополярность противоречит американскому мировоззрению
Многополярность - это характеристика мирового порядка, при котором гегемонии одной сверхдержавы (в данном случае США) противостоят другие центры силы.
СУХУМ, 23 апр - Sputik.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многополярность мира противоречит вере Соединенных Штатов в американскую исключительность и безусловную мировую гегемонию. Об этом дипломат рассказала в интервью RT
.
"Вашингтон, по существу, пытается сохранить те элементы миропорядка, которые отвечают его собственным интересам, часто при игнорировании своих обязательств по международному праву", - заявила Захарова.
По мнению представителя МИД, появление новых самостоятельных центров силы, способных договариваться между собой, Вашингтон расценивает как прямую угрозу собственному доминированию.
Захарова выразила мнение о том, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка - прим.ред), уже фактически стали ядром многополярного мира. Эти страны ориентированы на собственное развитие и конструктивное мировое сотрудничество, в том числе, не из-за этого они не поддались на уговоры и не ввели санкций против России.
По словам Захаровой, при многополярной системе мироустройства страны получат возможность сохранить культурную и цивилизационную самобытность, руководствоваться интересами собственного народа при реализации внутренней и внешней политики.
Что до места США в многополярном мире, но оно будет определяться экономическими факторами, а также готовностью Штатов вести равноправный и взаимоуважительный диалог с зарубежными партнерами.
"Сейчас Вашингтон яростно цепляется за те международные институты, которые позволяют ему поддерживать собственное доминирование, и одновременно блокирует деятельность тех форумов, где его прежние, казавшиеся незыблемыми позиции слабеют на фоне роста влияния новых быстро развивающихся центров", - отметила Захарова.
Дипломат пояснила, что будущее американского доллара в глобальной финансовой системе - это один из ключевых вопросов, от которого зависит очень многое.