https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/ssha-zayavili-chto-ne-gotovy-k-voennoy-konfrontatsii-s-rossiey-1038779694.html

США заявили, что не готовы к военной конфронтации с Россией

США заявили, что не готовы к военной конфронтации с Россией

В рамках военной спецоперации на Украине США, как и европейские страны, оказывает Киеву военную поддержку в виде поставок оружия и боеприпасов на миллионы... 22.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-22T19:06+0300

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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Соединенные Штаты готовы сделать все возможное, чтобы "привлечь к ответственности" Россию за происходящее на Украине, но не собираются вступать в прямую военную конфронтацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью заместителя советника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха телеканалу CNN.Также заместитель советника президента добавил, что США готовы предоставлять Украине все ресурсы, которые смогут.Российская военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. Действия России осудили европейские страны во главе с США - они наложили на Россию жесткие санкции, а также выразили готовность оказывать Украине не только гуманитарную, но и военную помощь в виде поставок вооружения и боеприпасов.Целью спецоперации президент России назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей Донбасса от действий киевского режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/mid-rossii-zapad-ne-zainteresovan-v-evakuatsii-lyudey-s-azovstali-1038778971.html

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