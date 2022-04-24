https://sputnik-abkhazia.ru/20220424/aslan-bzhaniya-pozdravil-zhiteley-abkhazii-s-prazdnikom-paskhi-1038791446.html

Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с праздником Пасхи

Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с праздником Пасхи

Православные христиане отмечают 24 апреля главный религиозный праздник - Пасху, или Воскресение Христово. 24.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с Пасхой православных христиан Абхазии, и всех граждан, отмечающих праздник Христова Воскресения, сообщает официальный сайт главы государства.Президент назвал Пасху символом торжества жизни, духовного возрождения, всепрощающей любви.Президент пожелал жителям Абхазии сил для новых достижений, а самой республике - мира и процветания. Православные христиане отмечают праздник Светлого Христова Воскресения - Пасху, в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – в период между 4 апреля и 8 мая.В день Пасхи вспоминают Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после распятия. Главный праздник православия был установлен и праздновался еще в апостольское время.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/blagodatnyy-ogon-soshel-v-ierusalime-1038786544.html

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