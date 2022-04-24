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Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с праздником Пасхи
Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с праздником Пасхи
Православные христиане отмечают 24 апреля главный религиозный праздник - Пасху, или Воскресение Христово. 24.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-24T00:22+0300
2022-04-24T00:22+0300
2022-04-24T00:22+0300
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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с Пасхой православных христиан Абхазии, и всех граждан, отмечающих праздник Христова Воскресения, сообщает официальный сайт главы государства.Президент назвал Пасху символом торжества жизни, духовного возрождения, всепрощающей любви.Президент пожелал жителям Абхазии сил для новых достижений, а самой республике - мира и процветания. Православные христиане отмечают праздник Светлого Христова Воскресения - Пасху, в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – в период между 4 апреля и 8 мая.В день Пасхи вспоминают Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после распятия. Главный праздник православия был установлен и праздновался еще в апостольское время.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/blagodatnyy-ogon-soshel-v-ierusalime-1038786544.html
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абхазия, пасха, аслан бжания
Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с праздником Пасхи
Православные христиане отмечают 24 апреля главный религиозный праздник - Пасху, или Воскресение Христово.
СУХУМ, 24 апр - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с Пасхой православных христиан Абхазии, и всех граждан, отмечающих праздник Христова Воскресения, сообщает
официальный сайт главы государства.
Президент назвал Пасху символом торжества жизни, духовного возрождения, всепрощающей любви.
"Великий праздник Пасхи способствует духовному подъему, помогает преодолевать трудности. В этот праздничный день наши сердца наполняются самыми добрыми чувствами, забываются все обиды", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал жителям Абхазии сил для новых достижений, а самой республике - мира и процветания.
Православные христиане отмечают праздник Светлого Христова Воскресения - Пасху, в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – в период между 4 апреля и 8 мая.
В день Пасхи вспоминают Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после распятия. Главный праздник православия был установлен и праздновался еще в апостольское время.