https://sputnik-abkhazia.ru/20220424/makron-lidiruet-na-vyborakh-prezidenta-frantsii-po-dannym-s-uchastkov-1038799915.html
Макрон лидирует на выборах президента Франции, по данным с участков
Макрон лидирует на выборах президента Франции, по данным с участков
Голосование во втором туре президентских выборов во Франции прошло в воскресенье 24 апреля. 24.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-24T21:30+0300
2022-04-24T21:30+0300
2022-04-24T21:48+0300
в мире
новости
франция
президент
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/1d/1031190027_0:47:3052:1764_1920x0_80_0_0_9f90ec91faa404224cdfdb45175ea79c.jpg
СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Действующий французский лидер Эммануэль Макрон набирает 58% голосов во втором и решающем туре выборов главы государства, согласно данным с избирательных участков, передает РИА Новости со ссылкой на французский телеканал BFMTV.Лидер оппозиционной крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает 42%. Она признала поражение и выразила признательность миллионам сограждан, поддержавших ее в первом и втором турах. Голосование завершилось в 20:00 по местному времени.Президент Франции избирается сроком на пять лет. Принять участие в голосовании могли 49 миллионов граждан. В первом туре, который прошел 10 апреля, участвовали 12 кандидатов, из них во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. В первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" — 23,15%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220424/makron-i-le-pen-progolosovali-vo-vtorom-ture-prezidentskikh-vyborov-1038796820.html
франция
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/1d/1031190027_323:0:3052:2047_1920x0_80_0_0_8b9cde389606c4dff3673570a9708f1c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, франция, президент, выборы
Макрон лидирует на выборах президента Франции, по данным с участков
21:30 24.04.2022 (обновлено: 21:48 24.04.2022)
Голосование во втором туре президентских выборов во Франции прошло в воскресенье 24 апреля.
СУХУМ, 24 апр - Sputnik.
Действующий французский лидер Эммануэль Макрон набирает 58% голосов во втором и решающем туре выборов главы государства, согласно данным с избирательных участков, передает РИА Новости
со ссылкой на французский телеканал BFMTV.
Лидер оппозиционной крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает 42%. Она признала поражение и выразила признательность миллионам сограждан, поддержавших ее в первом и втором турах.
Голосование завершилось в 20:00 по местному времени.
Президент Франции избирается сроком на пять лет. Принять участие в голосовании могли 49 миллионов граждан. В первом туре, который прошел 10 апреля, участвовали 12 кандидатов, из них во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. В первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" — 23,15%.