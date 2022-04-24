https://sputnik-abkhazia.ru/20220424/makron-lidiruet-na-vyborakh-prezidenta-frantsii-po-dannym-s-uchastkov-1038799915.html

Макрон лидирует на выборах президента Франции, по данным с участков

Макрон лидирует на выборах президента Франции, по данным с участков

Голосование во втором туре президентских выборов во Франции прошло в воскресенье 24 апреля. 24.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Действующий французский лидер Эммануэль Макрон набирает 58% голосов во втором и решающем туре выборов главы государства, согласно данным с избирательных участков, передает РИА Новости со ссылкой на французский телеканал BFMTV.Лидер оппозиционной крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает 42%. Она признала поражение и выразила признательность миллионам сограждан, поддержавших ее в первом и втором турах. Голосование завершилось в 20:00 по местному времени.Президент Франции избирается сроком на пять лет. Принять участие в голосовании могли 49 миллионов граждан. В первом туре, который прошел 10 апреля, участвовали 12 кандидатов, из них во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. В первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" — 23,15%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220424/makron-i-le-pen-progolosovali-vo-vtorom-ture-prezidentskikh-vyborov-1038796820.html

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