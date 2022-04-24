https://sputnik-abkhazia.ru/20220424/pamyat-zhertv-genotsida-armyanskogo-naroda-pochtili-v-abkhazii-1038794753.html

Память жертв геноцида армянского народа почтили в Абхазии

Память жертв геноцида армянского народа почтили в Абхазии

По данным армянских историков, в 1915–1923 годах в Османской империи было уничтожено около полутора миллионов армян. 24.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-24T12:10+0300

2022-04-24T12:10+0300

2022-04-24T12:10+0300

в абхазии

армяне

геноциды

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102361/30/1023613014_0:80:2897:1710_1920x0_80_0_0_38e22d35bd70174d4466abe42dc8351d.jpg

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Память жертв геноцида армянского народа почтили в республике, рассказал корреспонденту Sputnik член "Армянской общины Абхазии" Сурен Керселян.В 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около полутора миллионов армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и двух с половиной тысяч сел. Геноцид армян признан и осужден влиятельными международными организациями, такими как Европейский парламент, Совет Европы, Всемирный Совет церквей, но все еще не признан самой Турцией.Ежегодно 24 апреля армянская диаспора всего мира отмечает День памяти жертв геноцида. 15 апреля 2015 года Европарламент объявил 24 апреля европейским Днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220424/prezident-sdelal-obraschenie-v-den-pamyati-zhertv-genotsida-armyan-1038792724.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

армяне, геноциды, новости