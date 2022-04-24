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Память жертв геноцида армянского народа почтили в Абхазии
Память жертв геноцида армянского народа почтили в Абхазии
По данным армянских историков, в 1915–1923 годах в Османской империи было уничтожено около полутора миллионов армян. 24.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-24T12:10+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Память жертв геноцида армянского народа почтили в республике, рассказал корреспонденту Sputnik член "Армянской общины Абхазии" Сурен Керселян.В 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около полутора миллионов армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и двух с половиной тысяч сел. Геноцид армян признан и осужден влиятельными международными организациями, такими как Европейский парламент, Совет Европы, Всемирный Совет церквей, но все еще не признан самой Турцией.Ежегодно 24 апреля армянская диаспора всего мира отмечает День памяти жертв геноцида. 15 апреля 2015 года Европарламент объявил 24 апреля европейским Днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи.
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армяне, геноциды, новости
Память жертв геноцида армянского народа почтили в Абхазии
По данным армянских историков, в 1915–1923 годах в Османской империи было уничтожено около полутора миллионов армян.
СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Память жертв геноцида армянского народа почтили в республике, рассказал корреспонденту Sputnik член "Армянской общины Абхазии" Сурен Керселян.
"Еще в пятницу во всех армянских школах Абхазии прошли памятные мероприятия. Дети зажгли свечи, прочитали стихотворения, с ними поговорили о событиях тех лет. Сегодня в гагрской церкви (Армянский Храм Сурб Аменапркич – прим.) состоится литургия", - уточнил он.
В 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около полутора миллионов армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и двух с половиной тысяч сел. Геноцид армян признан и осужден влиятельными международными организациями, такими как Европейский парламент, Совет Европы, Всемирный Совет церквей, но все еще не признан самой Турцией.
Ежегодно 24 апреля армянская диаспора всего мира отмечает День памяти жертв геноцида. 15 апреля 2015 года Европарламент объявил 24 апреля европейским Днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи.