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Президент сделал обращение в День памяти жертв геноцида армян
Президент сделал обращение в День памяти жертв геноцида армян
Сто лет назад, в 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около полутора миллионов армян. 24.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-24T10:05+0300
2022-04-24T10:07+0300
в абхазии
аслан бжания
новости
геноциды
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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к армянскому народу в День памяти жертв Геноцида, сообщает пресс-служба главы государства. Бжания отметил, что память о невинно убиенных всегда будет жива, сколько бы времени ни прошло. Он пожелал армянам, живущим в Абхазии и всему армянскому народу мира, добра и благополучия.В 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около полутора миллионов армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и двух с половиной тысяч сел. Геноцид армян признан и осужден влиятельными международными организациями, такими как Европейский парламент, Совет Европы, Всемирный Совет церквей, но все еще не признан самой Турцией.Ежегодно 24 апреля армянская диаспора всего мира отмечает День памяти жертв геноцида. 15 апреля 2015 года Европарламент объявил 24 апреля европейским Днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20150421/1014469025.html
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аслан бжания, новости, геноциды, армяне

Президент сделал обращение в День памяти жертв геноцида армян

10:05 24.04.2022 (обновлено: 10:07 24.04.2022)
© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия Аслан Бжания
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 24.04.2022
© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия
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Сто лет назад, в 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около полутора миллионов армян.
СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к армянскому народу в День памяти жертв Геноцида, сообщает пресс-служба главы государства.
"Сегодня мы вспоминаем трагические страницы не только истории армянского народа, но и мировой истории. Страшные события прошлого столетия, связанные с геноцидом армянского народа, не могут оставить нас равнодушными", - говорится в обращении президента.
Бжания отметил, что память о невинно убиенных всегда будет жива, сколько бы времени ни прошло. Он пожелал армянам, живущим в Абхазии и всему армянскому народу мира, добра и благополучия.
Мемориал памяти жертв геноцида армян Цицернакаберд. Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920, 21.04.2015
Армянская трагедия: сто лет боли и надежды
21 апреля 2015, 11:29
В 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около полутора миллионов армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и двух с половиной тысяч сел. Геноцид армян признан и осужден влиятельными международными организациями, такими как Европейский парламент, Совет Европы, Всемирный Совет церквей, но все еще не признан самой Турцией.
Ежегодно 24 апреля армянская диаспора всего мира отмечает День памяти жертв геноцида. 15 апреля 2015 года Европарламент объявил 24 апреля европейским Днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи.
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