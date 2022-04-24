https://sputnik-abkhazia.ru/20220424/s-muzykoy-i-domino-po-zhizni-beslanu-tsvinariya-ispolnilos-60-let-1038797250.html

С музыкой и домино по жизни: Беслану Цвинария исполнилось 60 лет

С музыкой и домино по жизни: Беслану Цвинария исполнилось 60 лет

В Воскресение Христово свой юбилей отмечает Президент Федерации домино Абхазии, экс-депутат Парламента и бывший председатель Государственного таможенного... 24.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-24T17:34+0300

2022-04-24T17:34+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Президенту Федерации домино Абхазии Беслану Цвинария исполнилось 60 лет.В беседе с корреспондентом Sputnik юбиляр отметил, что празднование своего дня рождения он решил отложить в связи с тем, что эта дата совпала с Пасхой.Цвинария уточнил, что свое 60-летие он планирует отпраздновать дома в кругу близких ему людей. Самым необычным и ярким днем рождения в жизни он назвал свое 50-летие, которое наступило спустя месяц после его избрания в Парламент Абхазии.Юбиляр вспомнил, что личный праздник он тогда отметил в одном из столичных ресторанов, куда пригласил всех бывших и новых коллег. Стол накрыли примерно на сотню человек.Первой именинника поздравила его супруга. Звонки поступают в течение дня не только от друзей, коллег и товарищей из Абхазии, но также из за границы. Госкомспорт Абхазии на своем официальном сайте опубликовал поздравление от председателя этой организации Джемала Губаз.Беслан Цвинария подчеркнул, что ему приятно такое внимание к его персоне. Что касается подарков, добавил он, они тоже есть."Я уже не в таком возрасте, чтоб радоваться подаркам, но в любом случае это приятно. Те, кто пришел сегодня ко мне, конечно, пришли не с пустыми руками", - поделился он.Одним из наиболее необычных и любимых подарков на день рождения Цвинария назвал охотничье ружье на 50-летие от первого президента Федерации домино Абхазии Артура Габуния. Позже коллекция пополнился еще одним пятизарядным охотничьим ружьем от братьев.В жизни Беслана Цвинария значимое место занимает домино. Интерес к этому виду спорта у него появился еще в молодости, но профессионально стал заниматься в конце 2000-х. Юбиляр даже участвовал в чемпионате мира по домину на Панаме в 2009 году.Помимо домино Цвинария любит зимние виды спорта, например, биатлон. Правда, попытки встать на лыжи в прошлом оказались не совсем удачными. Поэтому, он предпочитает наблюдать по телевизору за спортсменами.В молодости Беслан занимался легкой атлетикой и у него были неплохие основания задуматься о карьере в этой области, однако у родителей Цвинария оказались другие планы на сына.Юбиляр с сожалением отметил, что раньше у него дома было фортепиано, но инструмент не сохранился. Остался лишь аккордеон, на котором Цвинария тоже умеет играть, но делает он это не часто.По мнению именинника, главное в жизни любого человека после здоровья и благополучия близких людей, заключается в востребованности. Это приносит ему некую легкость и счастье.Цвинария также отметил, что с годами человеку приходит понимание ценности жизни и что она дана всего раз. Поэтому, уверен он, надо жить так, чтобы было интересно каждый день.Беслан Цвинария родился в 1962 году в Сухуме. Окончил Абхазский государственный университет. С 2012 по 2017 годы был депутатом Парламента Абхазии, заместителем председателя Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам; членом Комитета по социальной политике, труду и здравоохранению. В 2017 по 2019 годы работал на посту председателя Государственного таможенного комитета Абхазии 20 сентября. Женат, отец троих сыновей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220101/solidnaya-dyuzhina-yubilyary-abkhazii-v-2022-godu-1036996784.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190818/Po-zakonam-Brekhalovki-chempionat-domino-Sukhume-1028211610.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210815/Dobyt-dich-okhota-v-Abkhazii---1033032242.html

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