https://sputnik-abkhazia.ru/20220101/solidnaya-dyuzhina-yubilyary-abkhazii-v-2022-godu-1036996784.html

Солидная дюжина: юбиляры Абхазии в 2022 году

Солидная дюжина: юбиляры Абхазии в 2022 году

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило статью об известных персонах в республике, которые в 2022 году будут отмечать юбилей. 01.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-01T13:00+0300

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2022-01-01T14:03+0300

в абхазии

новости

юбилей

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Надежда Венедиктова29 февраля 1952 года появилась на свет известная в Абхазии и за ее пределами журналист, поэтесса, прозаик и член Общественной палаты республики Надежда Венедиктова.Широкая общественность в большей степени знакома с ее острыми и даже смелыми статьями, в которых она поднимает социальные проблемы, дает оценку политическим событиям и в целом обстановке в стране, критикует действия или же бездействие чиновников.Свою точку зрения Венедиктова высказывает без оглядки на возможную реакцию объектов журналистского расследования или на то, что она кем-то может быть непонятой. Во избежание последнего публицист старается доступно донести свою мысль с вескими аргументами до каждого читателя.За годы работы из-под пера Венедиктовой вышли тысячи статей, в которых она делится своими наблюдениями из жизни, поднимает животрепещущие проблемы социума и пытается найти пути их решения. Она не ограничивает себя определенным кругом тем. Напротив, если пройтись по ее работам, то можно понять, что Венедиктова интересуется практическим всем.Яркий тому пример ее любовь к культуре и искусству. Пожалуй, ни один поэтический вечер, выставка и театральный спектакль в Сухуме не обходится без ее присутствия или же активного участия. Это не удивительно. Надежда Венедиктова член Союза писателей Абхазии и автор многих рассказов, эссе, очерков об Абхазии и жителях.В их число входят стихотворения "Тоска по совершенству", "Вожделение интеллекта к яблоку", "Комплимент — оружие сильных", романы "Сухумский отшельник", "Цезарь и Венедиктова".Венедиктова родилась в Новгороде, но выросла в Абхазии. Она окончила Московский Государственный институт культуры, работала библиографом, киномехаником в Сухумском доме культуры, была заместителем главного редактора альманаха "Литературная Абхазия", начальником аналитического отдела Министерства информации и печати Абхазии в 1990-е годы, шеф-редактором "Эхо Абхазии", главным редактором журнала "Гражданское общество". В настоящее время работает обозревателем общественной телестудии "Асаркьа" и литературным редактором литературно-публицистического альманаха "Южный Кавказ".Марина ШамбаВ Международный женский день свой юбилей будет отмечать Народная артистка Абхазии, художественный руководитель Государственного концертного зала Пицундского храма, первая абхазская органистка Марина Шамба.Шамба родилась в 1952 году в Гагре. Как она рассказала в одном из интервью Sputnik, интерес к музыке у нее появился в детстве. В доме Марины часто проходили застолья, которые сопровождались песнопениями, но осознанную любовь к этому искусству ей привили педагоги в музыкальной школе - Виолетта Зинченко и Ольга Кузнецова, которые, по сути, помогли определиться ей с выбором профессии.Карьера Шамба как музыканта едва не оборвалась, не успев начаться. В музыкальную школу ее приняли не сразу, посчитав, что у нее недостаточно музыкальных данных, но педагог Зинченко потребовала собрать спецкомиссию, которая приехала на индивидуальное прослушивание из Сухума. После этого Шамба стала учиться в музыкальной школе.Шамба окончила Тбилисскую государственную консерваторию по специальности "фортепиано", получив квалификацию концертмейстера, педагога и концертного исполнителя. На втором курсе учебы она впервые услышала звуки органа, которые ее потрясли.Во время Отечественной войны народа Абхазии Шамба выезжала на гастроли в Турцию в качестве концертмейстера, аккомпанировала молодой певице Хибле Герзмава и народному артисту Абхазии Борису Амичба. Все средства от концертов перечислили в Фонд помощи Абхазии.Марина Шамба также была первой, кто переложил абхазские трагические произведения на органную музыку. В 2004 году она была удостоена ордена "Ахьдз-Апша" III степени, а спустя три года стала Народной артисткой Абхазии.Алексей ГогуаВ республике Алексея Гогуа называют живым классиком абхазской литературы и это вполне заслуженно. Народный писатель, лауреат Государственной премии Абхазии имени Дырмита Гулиа по литературе, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени 15 марта будет отмечать свое 90-летие.Гогуа родился в селе Гуп Очамчырского района. Окончил Сухумский пединститут и Литературный институт имени А. М. Горького в Москве. Свои первые стихотворения и рассказы он написал еще в детстве и с тех пор талант Гогуа возрастал в геометрической прогрессии. Во многом на выбор творческого пути повлиял его отец Ноча, который был сказителем и знатоком сказочной, эпической, бытовой, лирической словесностей и талантливо их исполнял.Первое произведение Гогуа – стихотворение "Геолог" было напечатано в газете "Апсны капш" в 1949 году. Тогда ему было всего 17 лет. Он автор более десяти книг – романов, рассказов, повестей, двух пьес, критических и публицистический очерков, статей.Труды Гогуа переведены на английский, немецкий, испанский, венгерский, польский, болгарский, японский языки и на многие языки народов бывшего СССР. Среди них романы, которые завоевали сердца тысяч читателей - "Большой снег", "Река спешит к морю", "Снег и молния", "Нимб", "Заросли самшита", повести "Звезда абазина", "Краса-гора", "Вкус воды", рассказы "Дорога в три дня и три ночи", "Агнец", "За семью камнями", "Елана", "Олимпиада", "Поляна Ананы-Гунды", "Горевестник", "Дикая азалия", "Дурная кровь" и многие другие.Алексей Гогуа принимал активное участие в общественно-политической жизни республики и был депутатом Верховного Совета СССР. В настоящее время — председатель комиссии по государственным премиям имени Д. И. Гулиа.Лили ХагбаСедьмой десяток разменяет предстоящим 27 мая известный филолог Лили Хагба. Ее вклад в развитие абхазского языка тяжело переоценить, а при перечислении ее научных трудов можно легко сбиться со счета.Хагба доктор филологических наук, профессор кафедры абхазского языка АГУ, заведующая отделом языка Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа Академии наук Абхазии, член-корреспондент АНА, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени, заслуженный деятель науки (2017) и академик Адыгской международной академии наук (2021).В 1988 году филолог защитила кандидатскую диссертацию на довольно сложную для восприятия простого обывателя тему - "Коррелятивные конструкции с обстоятельственными элементами при глаголах абхазского и абазинского языков". Спустя год эта работа была издана отдельной книгой.В декабре 2006 года Лили Хагба досрочно защитила в Кабардино-Балкарском государственном университете диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук.Она часто выступает с докладами по проблемам абхазо-адыгских языков на международных, всероссийских и абхазских научных конференциях.Преподавательская деятельность Хагба также довольно обширна. Она обучает студентов таким дисциплинам, как "современный абхазский язык", "стилистика и культура речи", "стилистика и литературное редактирование", "введение в абхазо – адыгское языкознание", "орфография и пунктуация абхазского языка".Иерей Виссарион (Аплиаа)Главе Абхазской православной церкви, иерею Виссариону 27 мая исполнится 75 лет. Родился он в селе Лыхны Гудаутского района и, как не раз признавался сам Аплиаа, в молодости был эмоциональным и лихим парнем. Даже несколько раз нарушал закон и отбывал наказание за это.Все изменилось, когда Беслан – имя, данное ему при рождении – уже в осознанном возрасте стал изучать православие и выбрал путь служения Господу. С начала он стал прихожанином Лыхненского храма, затем читал во время богослужений молитвы на абхазском языке.В 1990 году Аплиаа был рукоположен в сан диакона католикосом-патриархом Илией II. Спустя год получил сан священника митрополитом Сухумо-Абхазским Давидом (Чкадуа). В 1992 году началась Отечественная война народа Абхазии, и Виссарион всячески оказывал поддержку абхазским бойцам.Через четыре года после окончания войны, собранием клира он был избран управляющим епархиальным советом Сухумо-Абхазской епархии.Все эти годы иерей Виссарион пытается донести до всего православного мира, что Абхазская церковь больше не входит в лоно грузинской церкви, как это было до военных действий. Он не раз выражал недовольство враждебным действиям патриарха Константинопольского Варфоломея I и грузинского католикоса Илии II.В мае 2011 года Виссарион провозгласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла — "абхазским архиереем", но за десять лет официальный статус Абхазской церкви в мире не изменился.Больше десяти лет назад в Абхазской церкви наступил кризис и раскол. Несколько священнослужителей во главе с иеромонахом Дорофеем Дбар заявили о переходе православных приходов страны под юрисдикцию Константинопольского Патриархата и заняли Новоафонский монастырь. Ими был создан "Совет Абхазской митрополии".Иерей Виссарион болезненно воспринял эту ситуацию и осудил действия священнослужителей. В своем обращении к президенту страны (на тот момент был Рауль Хаджимба - прим.), он просил оказать содействие в решении этой проблемы. Помочь в этом также пытались ряд депутатов Парламента, чиновники и рядовые граждане республики, но ситуация с годами оставалась прежней.Алик ГабелияАбхазскому археологу, декану исторического факультета Абхазского государственного университета и кандидату исторических наук Алику Габелия 15 июля исполнится 70 лет.Археологией Габелия занялся почти полвека назад и за этот немалый отрезок времени он вместе с коллегами и студентами существенно пополнил фонды музеев Абхазии, но есть одна цель, которую ему еще не удалось достичь. Габелия не раз публично высказывался о важности обнаружения места захоронения абхазского князя Келешбея Чачба, который был погребен на территории Сухумской крепости.В том месте многие годы проводились раскопки, но сделать очередное важное открытие пока не удалось. Во многом Габелия связывает это с нехваткой финансирования на проведение более масштабных археологических работ.Габелия занимается педагогической деятельностью с 1978 года. Он был одним из инициаторов создания новой специальности в Абхазском госуниверситете – "международные отношения".Алик Габелия автор более 60 научных работ, учебников и двух монографий. В 2017 году ему была присуждена Государственная премия Абхазии имени Г. А. Дзидзария в области науки за монографию "Абхазия в предантичную и античную эпохи".Олег ДамениаФилософ, общественный деятель и ученый Олег Дамениа 15 августа будет отмечать значимую дату в жизни – ему исполнится 85 лет.Олег Дамениа известен не только в Абхазии, но далеко за ее границами. Он постоянный гость телевизионных студий и эфиров радио. Всегда открыто, порой резко высказывает свое мнение по поводу общественно-политической ситуации в стране и экономического положения.Дамениа сторонник реформ в ряде сфер и видит в них методы решения многих государственных, социальных проблем. Он занимал пост руководителя Центра стратегических исследований при президенте Абхазии и был одним из авторов проекта стратегии экономического развития республики на десять лет.В 2019 году глава государства Рауль Хаджимба отстранил Дамениа от должности. Вместе с ним с работы ушли многие его коллеги. Позже, они создали новую автономную некоммерческую организацию – Центр социально-экономических исследований (ЦСЭИ).В 2011 году вышла книга Олега Дамениа "Абхазия на рубеже веков", в которой он изложил итоги своих исследований проблем развития современного абхазского общества. Автор изложил свое виденье происходящих в абхазской жизни изменений на фоне современных трансформационных процессов.Ученый и философ не редко берется давать прогнозы о будущем абхазского общества и они не всегда оптимистичны."Я не могу выдавать какие-то оптимистические рецепты, говорить, что если мы вот это сделаем, то мы выйдем в ближайшее время на какие-то перспективы. На мой взгляд, социальная болезнь слишком укоренилась в нашей нервной системе, в нашей психологии, слишком глубоко проникла в наш внутренний мир. И теперь мы несвободны", - сказал он в интервью "Эхо Кавказа" и подчеркнул, что социальная болезнь общества заключается в жажде наживы.Олег Дамениа вошел в историю Абхазии в качестве одного из авторов "Письма ста тридцати" в адрес КПСС. Речь идет о политическом документе, котором абхазская интеллигенция отразила ситуацию в Абхазии и изложила наболевшие для народа вопросы, в частности, нарушение прав абхазов грузинскими властями и стремление выйти из состава Грузии. Под документом подписалось 130 человек.Вкратце говоря, этот смелый шаг абхазских активистов вынудил ЦК КП Грузии в своем Постановлении от 25 апреля 1978 года признать, что в развитии экономики и культуры Абхазской АССР были существенные недостатки и просчеты.В июне 1978 года было принято постановление ЦК КПСС и союзного правительства "О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры Абхазской АССР". В постановлении, а также был пункт об открытии Абхазского университета и обеспечении выпуска телевизионных передач на абхазском языке.Олег Дамениа также был депутатом первого состава Народного собрания Абхазии, который в обществе принято называть "Золотым Парламентом".Вячеслав Аблотия19 октября 1942 года в Гудауте родился Вячеслав Аблотия. Пожалуй, тогда мало, кто подозревал, что сын государственного служащего станет Народным артистом Абхазии, звездой кино и театра, но уже с юношеского возраста Аблотия увлекся искусством.После школы он стал работать киномехаником в кинотеатре "Дружба" в Гудауте, а в армии руководил духовым оркестром гарнизона и играл на трубе. Актерский факультет Тбилисского государственного театрального института и начал работать в Абхазском государственном драматическом театре им. С.Чанба.Окончив актерский факультет Тбилисского государственного театрального института, он начал работать в Абхазском государственном драматическом театре имени С.Чанба. За годы своего творческого пути Аблотия сыграл десятки ролей классического и современно репертуара. В 1975 году он получил звание "Заслуженного артиста Абхазской АССР".В конце 1970-х он поступил на высшие кинорежиссерские курсы при Госкино СССР в Москве, а также окончил мастерскую Георгия Данелия.Аблотия снял по своим сценариям несколько короткометражных фильмов - "Старая кровать", "Доверие", "Погоня", "А белая лошадь лучше?". Впервые на абхазском языке снял полнометражный фильм по сценарию Даура Зантариа "Сувенир". Был режиссером картин "Колчерукий" и "Сувенир".В 1989 году Аблотия переехал в Сухум и основал киностудию "Абхазфильм". Он автор дубляжа ряда зарубежных и советских кинолент и мультфильмов.Харизматичный абхазский артист сыграл в таких фильмах, как "Белый башлык", "У самого черного моря", "В ночь на новолуние", "Чегемский детектив" и еще в нескольких лентах.Аблотия кавалер Ордена "Ахьдз-Апша" III степени.Сократ ДжинджолияГосударственному и общественному деятелю Абхазии, члену Общественной палаты страны, кавалеру ордена "Ахдз-Апша" II степени Сократу Джинджолия 11 декабря исполнится 85 лет.Авторитет Сократа Джинджолия в Абхазии очень высок и его мнение ценится, как среди простых граждан страны, так и среди высоких чинов. К нему обращаются за советом в сложных государственных вопросах, в том числе, в период политического обострения."К нему все очень прислушиваются, потому что он всегда находит самые мудрые решения. Его слово для всех обязательно пользуется авторитетом, потому, что его все очень уважают. Я очень рада, что он находится в Общественной палате", - сказала в интервью Sputnik в день 80-летия Джинджолия политолог и историк Нателла Акаба.Сократ Джинджолия родился 11 декабря 1937 года в селе Агубедия Очамчырского района. В 1991 году избран депутатом Верховного Совета, в 1992 году стал заместителем председателя Верховного Совета Абхазии, а в 1993 году был назначен премьер-министром и министром иностранных дел Абхазии.Джинджолия возглавлял официальную делегацию Абхазии на переговорах в Женеве. С 1994 по 2002 годы был Спикером Народного собрания Абхазии. С февраля по декабрь 2005 года работал советником президента Абхазии по внешнеполитическим вопросам. Затем до 2014 года возглавлял филиал некоммерческой организации Фонда развития "Институт евразийских исследований" в Республике Абхазия.Сократ Джинджолия – член Общественной палаты Абхазии со дня ее основания. Указом президента Абхазии Владислава Ардзинба в 2002 году награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени. За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и Абхазией Указом президента Дмитрия Медведева в 2010 году Сократ Джинджолия награжден орденом Дружбы.Вячеслав АбухбаЗаслуженный врач Абхазии Вячеслав Абухба будет отмечать 75-летие 23 ноября. Имя этого человека известно даже тем жителям Абхазии, которые не были его пациентами. Он был первым, кто начал развивать сосудистую хирургию в республике.Согласно информации на официальном сайте Сухумской городской клинической больницы, которой Абухба заведует уже не одно десятилетие, с вступлением на должность главврача медучреждения он приступил к благоустройству больницы, капитальному ремонту, реконструкции и расширению. В медучреждении открылось неврологическое отделение на 60 коек.Параллельно Абухба готовился к защите кандидатской диссертации, которую успешно защитил во государственного мединститута имени Пирогова. Он автор десяти научных трудов и новых методик в хирургии.Указом Президента Абхазии главный Абухба был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.В 2019 году в мире началась пандемия коронавируса, и этот недуг не обошел стороной Абхазию в том числе. Медики страны все последние два года работают в авральном режиме и посвящают все свое время спасению жизни людей. В одном из своих интервью Sputnik Абухба дал несколько рекомендаций населению страны о том, как минимизировать опасность заражения. Наряду с соблюдением ограничительных мер, внимательным отношением друг к другу, в особенности, к старшему поколению и отказа от вредных привычек, врач советовал отойти от некоторых привычек общества, которые, уверен он, даже не соответствуют абхазским традициям. Речь шла о поцелуях при встрече.Также известно, что Заслуженный врач Абхазии заядлый филателист. Он коллекционирует раритетные марки. На двух марках даже изображен его дед Джато Абухба – партизан Белоруссии в период Великой Отечественной войны.Аполлон Думава21 декабря 1942 года родился общественный и государственный деятель, председатель Совета старейшин Очамчырского района Аполлон Думава.В 2022 году Думава исполнится 80 лет. За годы своей жизни он внес существенный вклад в национально-освободительное движение абхазского народа, был одним из организаторов Очамчырского отделения Народного форума Абхазии "Аидгылара" и неоднократно избирался делегатом съездов народов Кавказа.Думава известен в обществе как человек, обладающий талантом оратора и искусно владеющий абхазским языком. В своих публичных выступлениях он нередко затрагивает вопросы, связанные с абхазскими традициями, культурой и необходимостью следования канонам апсура для сохранения немногочисленной абхазской нации."Для меня апсура – это восхождение. Подъем всегда тяжел так же, как следование, соблюдение, сохранение всех норм апсуара. Для абхаза, который этому не следует, апсуара – спуск", - сказал Думава на встрече со студентами Абхазского Госуниверситета в июне 2014 года.В сентябре 2018 года Аполлон Думава указом президента Абхазии Рауля Хаджимба был награжден Орденом Леона за вклад в организацию обороны Восточного фронта во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.Александр АнквабСвое семидесятилетие 26 декабря будет отмечать действующий премьер-министр Абхазии, экс-президент страны Александр Анкваб.Еще в советское время его прозвали "железным Аликом" за строгость и требовательность в работе. Многие не любят вступать с ним в спор, так как Анквабу нет необходимости лезть за словом в карман. Его умение тонко и в то же время жестко донести свою позицию до собеседника может вогнать в состояние ступора и смущения.Еще одна отличительная черта Анкваба в том, что в контексте русского языка, он предпочитает, чтобы его фамилия склонялась, хотя по правилам его родного языка, абхазские фамилии не склоняются. Об этом знают все местные журналисты.В советское время Анкваб служил в милиции, работал на комсомольских должностях и был заместителем министра внутренних дел Грузии, но в период эскалации отношений между абхазами и грузинами в 1980-х годах, уволился с этой должности и вернулся в республику.В годы Отечественной войны народа Абхазии занимал пост исполняющего обязанности министра внутренних дел Абхазии. В 1994 году Анкваб уехал жить в Россию, где занимался предпринимательской деятельностью. Вернулся в страну в 2003 году и создал движение "Айтайра".На выборах главы государства в 2004 году поддержал кандидатуру Сергея Багапш, который впоследствии стал вторым президентом Абхазии. Сам Анкваб занял пост премьер-министра.В тандеме они одержали очередную победу на последующих президентских выборах, но в 2011 году Сергей Багапш тяжело заболел и Анкваб исполнял обязанности главы республики. В мае того же года Багапш скончался и в Абхазии назначили досрочные выборы, в которых победил Анкваб.Спустя три года в стране начались политические волнения, в результате которых Анкваб подал в отставку и покинул Абхазию. На внеочередных выборах президента тогда победил Рауль Хаджимба.Еще через три года Анкваб вернулся в страну и избрался в Народное собрание-Парламент республики. В январе 2020 года в Абхазии снова разразился политический кризис и в результате протеста части общественности Хаджимба подал в отставку.На выборах президента Абхазии в марте того же года победил Аслан Бжания, а Александр Анкваб стал премьер-министром.

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