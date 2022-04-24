https://sputnik-abkhazia.ru/20220424/shkola-v-gorlovke-popala-pod-obstrel-ukrainskikh-voennykh-1038797048.html
Школа в Горловке попала под обстрел украинских военных
Школа в Горловке попала под обстрел украинских военных
С 20 апреля началась вторая фаза российской спецоперации на Украине, одна из основных задач которой - установление полного контроля над Донбассом и южной... 24.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-24T16:26+0300
2022-04-24T16:26+0300
2022-04-24T16:32+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
днр
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/18/1038797018_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_425278825f34be1dd6756e01322cd930.jpg
СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Украинские войска обстреляли территорию школы в Горловке, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram."ВФУ атаковали территорию школы в Горловке. В результате минометного обстрела Горловки под удар попала территория школы №68 по улице Новаторов", - говорится в сообщении.Отмечается, что с позиций ВФУ в направлении населенного пункта было выпущено 16 мин калибра 120 мм.Освобождение Донбасса заявлено Министерством обороны РФ главной целью российской спецоперации на Украине, которая продолжается с 24 февраля. Основной задачей первого этапа операции был подрыв боевого потенциала противника, по заявлению военного ведомства, с этим российские войска успешно справились.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/nazvany-tseli-vtoroy-fazy-rossiyskoy-spetsoperatsii-na-ukraine-1038771087.html
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/18/1038797018_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0c7903b0badd5abbd75673ff3ed3e2d2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, днр, украина, россия
Школа в Горловке попала под обстрел украинских военных
16:26 24.04.2022 (обновлено: 16:32 24.04.2022)
С 20 апреля началась вторая фаза российской спецоперации на Украине, одна из основных задач которой - установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной, что позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым.
СУХУМ, 24 апр - Sputnik.
Украинские войска обстреляли территорию школы в Горловке, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram
.
"ВФУ атаковали территорию школы в Горловке. В результате минометного обстрела Горловки под удар попала территория школы №68 по улице Новаторов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с позиций ВФУ в направлении населенного пункта было выпущено 16 мин калибра 120 мм.
Освобождение Донбасса заявлено Министерством обороны РФ главной целью российской спецоперации на Украине
, которая продолжается с 24 февраля. Основной задачей первого этапа операции был подрыв боевого потенциала противника, по заявлению военного ведомства, с этим российские войска успешно справились.