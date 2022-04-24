https://sputnik-abkhazia.ru/20220424/shkola-v-gorlovke-popala-pod-obstrel-ukrainskikh-voennykh-1038797048.html

Школа в Горловке попала под обстрел украинских военных

Школа в Горловке попала под обстрел украинских военных

С 20 апреля началась вторая фаза российской спецоперации на Украине, одна из основных задач которой - установление полного контроля над Донбассом и южной... 24.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-24T16:26+0300

2022-04-24T16:26+0300

2022-04-24T16:32+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Украинские войска обстреляли территорию школы в Горловке, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram."ВФУ атаковали территорию школы в Горловке. В результате минометного обстрела Горловки под удар попала территория школы №68 по улице Новаторов", - говорится в сообщении.Отмечается, что с позиций ВФУ в направлении населенного пункта было выпущено 16 мин калибра 120 мм.Освобождение Донбасса заявлено Министерством обороны РФ главной целью российской спецоперации на Украине, которая продолжается с 24 февраля. Основной задачей первого этапа операции был подрыв боевого потенциала противника, по заявлению военного ведомства, с этим российские войска успешно справились.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/nazvany-tseli-vtoroy-fazy-rossiyskoy-spetsoperatsii-na-ukraine-1038771087.html

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