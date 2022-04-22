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Названы цели второй фазы российской спецоперации на Украине
Названы цели второй фазы российской спецоперации на Украине
Основными задачами первого этапа спецоперации был подрыв боевого потенциала противника. Минобороны России заявило о том, что с этим российские войска успешно... 22.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Во время второй фазы спецоперации на Украине российские войска будут действовать в целях связывания южных регионов России с Крымом по суше, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности командования войсками Центрального военного округа Рустама Миннекаева.19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы военной спецоперации. Задачей же первого этапа, по заявлению Министерства обороны России, было снижение боевого потенциала Украины – для этого российскими войсками ежедневно уничтожается большое количество военной техники и объектов военной инфраструктуры противника.В Министерстве обороны добавили, что с момента начала спецоперации российские войска практически ликвидировали военно-воздушные и военно-морские силы Украины.После присоединения Крыма к России встала необходимость обеспечения сухопутного сообщения с полуостровом, так как доступ к нему по суше был заблокирован Украиной. Крымский мост был построен в 2018 году, он состоит из двух мостов – автомобильного и железнодорожного, и связывает континентальную часть России с Крымом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/bolee-tysyachi-obektov-vsu-unichtozhili-za-noch-raketnye-voyska-rossii-1038768845.html
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министерство обороны рф, новости, украина, россия, крым, донбасс

Названы цели второй фазы российской спецоперации на Украине

© Sputnik / РИА  / Перейти в фотобанкРабота экипажей вертолётов по прикрытию и сопровождению колонн на Харьковском направление спецоперации
Работа экипажей вертолётов по прикрытию и сопровождению колонн на Харьковском направление спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 22.04.2022
© Sputnik / РИА
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Основными задачами первого этапа спецоперации был подрыв боевого потенциала противника. Минобороны России заявило о том, что с этим российские войска успешно справились.
СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Во время второй фазы спецоперации на Украине российские войска будут действовать в целях связывания южных регионов России с Крымом по суше, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности командования войсками Центрального военного округа Рустама Миннекаева.

"С начала второй фазы спецоперации, она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной, это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым", — заявил военачальник.

19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы военной спецоперации.
Задачей же первого этапа, по заявлению Министерства обороны России, было снижение боевого потенциала Украины – для этого российскими войсками ежедневно уничтожается большое количество военной техники и объектов военной инфраструктуры противника.
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В Министерстве обороны добавили, что с момента начала спецоперации российские войска практически ликвидировали военно-воздушные и военно-морские силы Украины.
После присоединения Крыма к России встала необходимость обеспечения сухопутного сообщения с полуостровом, так как доступ к нему по суше был заблокирован Украиной. Крымский мост был построен в 2018 году, он состоит из двух мостов – автомобильного и железнодорожного, и связывает континентальную часть России с Крымом.
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