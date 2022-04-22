https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/nazvany-tseli-vtoroy-fazy-rossiyskoy-spetsoperatsii-na-ukraine-1038771087.html

Названы цели второй фазы российской спецоперации на Украине

Названы цели второй фазы российской спецоперации на Украине

Основными задачами первого этапа спецоперации был подрыв боевого потенциала противника. Минобороны России заявило о том, что с этим российские войска успешно... 22.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-22T12:30+0300

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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Во время второй фазы спецоперации на Украине российские войска будут действовать в целях связывания южных регионов России с Крымом по суше, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности командования войсками Центрального военного округа Рустама Миннекаева.19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы военной спецоперации. Задачей же первого этапа, по заявлению Министерства обороны России, было снижение боевого потенциала Украины – для этого российскими войсками ежедневно уничтожается большое количество военной техники и объектов военной инфраструктуры противника.В Министерстве обороны добавили, что с момента начала спецоперации российские войска практически ликвидировали военно-воздушные и военно-морские силы Украины.После присоединения Крыма к России встала необходимость обеспечения сухопутного сообщения с полуостровом, так как доступ к нему по суше был заблокирован Украиной. Крымский мост был построен в 2018 году, он состоит из двух мостов – автомобильного и железнодорожного, и связывает континентальную часть России с Крымом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/bolee-tysyachi-obektov-vsu-unichtozhili-za-noch-raketnye-voyska-rossii-1038768845.html

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