https://sputnik-abkhazia.ru/20220424/zasevshim-na-azovstali-natsionalistam-ostalos-nedolgo-zayavil-pushilin-1038797625.html

Засевшим на "Азовстали" националистам "осталось недолго", заявил Пушилин

Засевшим на "Азовстали" националистам "осталось недолго", заявил Пушилин

Вооруженные силы России и подразделения ДНР освободили Мариуполь 21 апреля, до двух тысяч националистов заблокированы на территории завода "Азовсталь". 24.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-24T17:52+0300

2022-04-24T17:52+0300

2022-04-24T17:52+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 24 апр - РИА Новости. Украинским националистам, засевшим на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, "осталось недолго", Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом сообщает РИА Новости.Между тем, он сообщил, что в Мариуполе уже начали готовиться к восстановлению города и возвращению к мирной жизни, а также пообещал, что город станет лучше и красивее, чем он был.Глава Минобороны России Сергей Шойгу 21 апреля доложил главнокомандующему Владимиру Путину, что Мариуполь освобожден, остатки украинских националистов (около двух тысяч человек) засели в "Азовстали". Шойгу предложил взять последний оплот "азовцев", заявив, что на завершение операции потребует 3-4 дня, но Путин посчитал штурм нецелесообразным.Освобождение Донбасса заявлено Министерством обороны РФ главной целью российской спецоперации на Украине, которая продолжается с 24 февраля. Основной задачей первого этапа операции был подрыв боевого потенциала противника, по заявлению военного ведомства, с этим российские войска успешно справились.С 20 апреля началась вторая фаза российской спецоперации на Украине, одна из основных задач которой - установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной, что позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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