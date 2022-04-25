https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/gruppa-alai-oli-vypustila-albom-vdokhnovlennyy-knigoy-shinkuba-ob-ubykhakh-1038804739.html

Группа "Alai Oli" выпустила альбом, вдохновленный книгой Шинкуба об убыхах

Группа "Alai Oli" выпустила альбом, вдохновленный книгой Шинкуба об убыхах

Презентация нового альбома музыкальной группы "Alai Oli" в коллаборации с петербургским музыкантом и продюсером Филиппом Хмыровым состоится в начале мая. 25.04.2022, Sputnik Абхазия

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культура

кавказ

музыка

песни

абхазия

баграт шинкуба

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СУХУМ, 25 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. Музыкальная группа "Alai Oli" выпустила новый альбом "Последний из ушедших", названный по одноименному роману абхазского писателя Баграта Шинкуба.Солистка группы Ольга Маркес в сторис на личной странице в Instagram* рассказала подписчикам, что однажды "упала" в книгу Баграта Шинкуба "Последний из ушедших" и вдохновилась ей.Презентация альбома состоится в Москве 7 мая, в клубе Урбан."Сочинские пейзажи, убыхские божества и калифорнийские трассы сплелись в нем в совершенно новый вайб", - описывается альбом на сайте группы.Альбом состоит из композиций "Что само", "Мне нравится", "Компас", "Фишт", "Горы", "Самолеты", "Река", "Бусы"."Alai Oli" - российская музыкальная группа, образованная Ольгой Маркес и Александром Шаповски в 2004 году в Екатеринбурге. Группа создает композиции в стиле регги, ска, инди-рок. Первый альбом группы "Да, Бро?" был выпущен в 2007 году.Название "Alai Oli" было взято из сказки солистки Ольги Маркес "Железный лев". Согласно сюжету сказки, эта фраза означает "нести позитив".Роман "Последний из ушедших", повествующий о трагической судьбе убыхского народа, самое известное произведение классика абхазской литературы Баграта Шинкуба, переведен на все крупные литературные языки мира.*Запрещена в России за экстремистскую деятельность

https://sputnik-abkhazia.ru/20210219/I-odin-na-stsene--voin-monospektakl-Posledniy-iz-ushedshikh-v-RUSDRAMe-1031868122.html

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культура, кавказ, музыка, песни, абхазия, баграт шинкуба