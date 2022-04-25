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Инал Ардзинба поздравил народ Италии с Днем освобождения от фашизма
Инал Ардзинба поздравил народ Италии с Днем освобождения от фашизма
День освобождения - важная дата в истории Италии: 25 апреля 1945 года фашистский диктатор Бенито Муссолини бежал из Милана, что послужило началу новой эпохи ... 25.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-25T19:55+0300
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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба на итальянском языке поздравил народ Италии с Днем освобождения от фашизма, сообщает Sputnik Италия.День освобождения - национальный праздник, который отмечают в Италии 25 апреля в ознаменование окончания нацистской оккупации и окончательного падения фашистского режима.Министр подчеркнул, что его соотечественник, абхаз Султан Папба сражался вместе с итальянцами против фашизма в Италии."Несомненно, мы не должны забывать тот факт, что наши народы были едины в борьбе против фашизма. Абхазия исторически имела экономические и культурные связи с Римской империей, Византийской империей, а так же с XIII по XV века имела активный диалог с Генуей. Теперь в сегодняшних условиях мы можем перезапустить наши двусторонние отношения. Это крайне важно для нас", - сказал политик.В своем поздравительном послании глава МИД Абхазии отметил, что учился в итальянском вузе, изучал ее культуру, историю, политику и экономику. "Без сомнения, итальянская культура была и остается одним из символов мирового культурного наследия", - подчеркнул абхазский дипломат.Ардзинба пригласил лидеров молодежных организаций Италии посетить Абхазию, сотрудничество между молодежными организациями двух стран имеет хорошую перспективу, заявил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/bzhaniya-vystupil-pered-deputatami-parlamenta-italii-v-onlayn-formate-1037505468.html
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Инал Ардзинба поздравил народ Италии с Днем освобождения от фашизма
19:55 25.04.2022 (обновлено: 19:59 25.04.2022)
День освобождения - важная дата в истории Италии: 25 апреля 1945 года фашистский диктатор Бенито Муссолини бежал из Милана, что послужило началу новой эпохи - движению вооруженного сопротивления и борьбы за демократию.
СУХУМ, 25 апр - Sputnik.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба на итальянском языке поздравил народ Италии с Днем освобождения от фашизма, сообщает
Sputnik Италия.
День освобождения - национальный праздник, который отмечают в Италии 25 апреля в ознаменование окончания нацистской оккупации и окончательного падения фашистского режима.
"Это знаковый день в истории Италии, символ движения Сопротивления", - сказал Ардзинба.
Министр подчеркнул, что его соотечественник, абхаз Султан Папба
сражался вместе с итальянцами против фашизма в Италии.
"Несомненно, мы не должны забывать тот факт, что наши народы были едины в борьбе против фашизма. Абхазия исторически имела экономические и культурные связи с Римской империей, Византийской империей, а так же с XIII по XV века имела активный диалог с Генуей. Теперь в сегодняшних условиях мы можем перезапустить наши двусторонние отношения. Это крайне важно для нас", - сказал политик.
В своем поздравительном послании глава МИД Абхазии отметил, что учился в итальянском вузе, изучал ее культуру, историю, политику и экономику.
"Без сомнения, итальянская культура была и остается одним из символов мирового культурного наследия", - подчеркнул абхазский дипломат.
Ардзинба пригласил лидеров молодежных организаций Италии посетить Абхазию, сотрудничество между молодежными организациями двух стран имеет хорошую перспективу, заявил он.