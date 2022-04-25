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Масаев о праздновании 9 мая в Абхазии: в этом году под особым вниманием
Масаев о праздновании 9 мая в Абхазии: в этом году под особым вниманием
Исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Михаил Масаев в эфире радио Sputnik рассказал о мероприятиях, которые... 25.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-25T14:10+0300
2022-04-25T14:10+0300
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Масаев о праздновании Дня Победы в Абхазии
Масаев о праздновании Дня Победы в Абхазии
Михаил Масаев отметил, что в этом году мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, отличаются своей наибольшей актуальностью в силу мировых процессов. Масаев напомнил, что в Абхазии уже прошла акция "Сад памяти". Впереди еще много мероприятий, приуроченных к годовщине Победы в Великой отечественной войне, разгрому фашистских захватчиков. Так, впервые в Абхазию из Москвы доставят "Вечный огонь". Лампадки будут переданы всем главам районных администраций, после чего "Вечный огонь" загорится у обелисков воинам-освободителям. 9 мая пройдет ставший уже традиционным велопробег. В республике уже вовсю идут приготовления к грандиозному памятному шествию "Бессмертный полк". Кроме того, в преддверии Дня Победы в Абхазии пройдет международный турнир по каратэ. Об этих и других мероприятиях подробнее слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, великая отечественная война (1941-1945), победа, спецоперация, россия, аудио
Масаев о праздновании 9 мая в Абхазии: в этом году под особым вниманием
14:10 25.04.2022 (обновлено: 14:53 25.04.2022)
Исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Михаил Масаев в эфире радио Sputnik рассказал о мероприятиях, которые пройдут в Абхазии в честь Великой Победы.
Михаил Масаев отметил, что в этом году мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, отличаются своей наибольшей актуальностью в силу мировых процессов.
"Мы наблюдаем, что некоторые страны активно предпринимают попытки переписать историю. Поэтому эти мероприятия приобретают особый смысл как для Абхазии. так и для стран СНГ. К этим мероприятиям будет особое внимание", - подчеркнул он.
Масаев напомнил, что в Абхазии уже прошла акция "Сад памяти". Впереди еще много мероприятий, приуроченных к годовщине Победы в Великой отечественной войне, разгрому фашистских захватчиков.
Так, впервые в Абхазию из Москвы доставят "Вечный огонь"
. Лампадки будут переданы всем главам районных администраций, после чего "Вечный огонь" загорится у обелисков воинам-освободителям.
9 мая пройдет ставший уже традиционным велопробег.
В республике уже вовсю идут приготовления к грандиозному памятному шествию "Бессмертный полк".
Кроме того, в преддверии Дня Победы в Абхазии пройдет международный турнир по каратэ.
Об этих и других мероприятиях подробнее слушайте в аудиофайле.