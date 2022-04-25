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Масаев о праздновании 9 мая в Абхазии: в этом году под особым вниманием

Масаев о праздновании 9 мая в Абхазии: в этом году под особым вниманием

Исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Михаил Масаев в эфире радио Sputnik рассказал о мероприятиях, которые... 25.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-25T14:10+0300

2022-04-25T14:10+0300

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Масаев о праздновании Дня Победы в Абхазии Масаев о праздновании Дня Победы в Абхазии

Михаил Масаев отметил, что в этом году мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, отличаются своей наибольшей актуальностью в силу мировых процессов. Масаев напомнил, что в Абхазии уже прошла акция "Сад памяти". Впереди еще много мероприятий, приуроченных к годовщине Победы в Великой отечественной войне, разгрому фашистских захватчиков. Так, впервые в Абхазию из Москвы доставят "Вечный огонь". Лампадки будут переданы всем главам районных администраций, после чего "Вечный огонь" загорится у обелисков воинам-освободителям. 9 мая пройдет ставший уже традиционным велопробег. В республике уже вовсю идут приготовления к грандиозному памятному шествию "Бессмертный полк". Кроме того, в преддверии Дня Победы в Абхазии пройдет международный турнир по каратэ. Об этих и других мероприятиях подробнее слушайте в аудиофайле.

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