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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 апреля
Погоду Черноморского побережья Абхазии во вторник будет определять теплый сектор южного циклона. 25.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-25T15:44+0300
2022-04-25T15:44+0300
2022-04-25T15:44+0300
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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Во вторник, 26 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 40-60%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости, климат, весна
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 апреля
Погоду Черноморского побережья Абхазии во вторник будет определять теплый сектор южного циклона.
СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Во вторник, 26 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 40-60%.