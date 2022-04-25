https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-26-aprelya-1038806661.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 апреля

Погоду Черноморского побережья Абхазии во вторник будет определять теплый сектор южного циклона. 25.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-25T15:44+0300

2022-04-25T15:44+0300

2022-04-25T15:44+0300

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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Во вторник, 26 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 40-60%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости, климат, весна