https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/rossiyskaya-artilleriya-za-sutki-vypolnila-967-ognevykh-zadach-po-spetsoperatsii-1038804043.html

Российская артиллерия за сутки выполнила 967 огневых задач по спецоперации

Российская артиллерия за сутки выполнила 967 огневых задач по спецоперации

Российская спецопреция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля. 25.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-25T11:05+0300

2022-04-25T11:05+0300

2022-04-25T11:08+0300

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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Подразделения российской артиллерии за сутки выполнили 967 огневых задач в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Поражение получили 33 пункта управления ВСУ, 929 опорных пунктов, районов скопления живой силы и военной техники, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, уточнил он.Минувшей ночью высокоточным оружием большой дальности на окраине Кременчуга были уничтожены топливные объекты нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск.Также, в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены шесть военных объектов Украины, в том числе три опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники и склады боеприпасов.Авиация России поразила еще 56 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также топливное хранилище в районе Новой Дмитровки. Ракетные войска в течение ночи нанесли 19 ударов, уничтожив четыре пункта управления националистов, в том числе 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 110-й бригады территориальной обороны и три склада боеприпасов. Российскими средства ПВО сбили за сутки еще 13 украинских беспилотников. А ЗРК "Панцирь-С" над Чернобаевкой сбита украинская ракета "Точка-У" и 18 снарядов реактивной системы залпового огня.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/pachkami-gibnut-akhra-avidzba-zayavil-o-krupnykh-poteryakh-v-zhivoy-sile-vsu-1038803102.html

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россия, украина, новости, вооружения, армия, министерство обороны рф