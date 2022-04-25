https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/rossiyskaya-artilleriya-za-sutki-vypolnila-967-ognevykh-zadach-po-spetsoperatsii-1038804043.html
Российская артиллерия за сутки выполнила 967 огневых задач по спецоперации
Российская артиллерия за сутки выполнила 967 огневых задач по спецоперации
Российская спецопреция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля. 25.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-25T11:05+0300
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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Подразделения российской артиллерии за сутки выполнили 967 огневых задач в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Поражение получили 33 пункта управления ВСУ, 929 опорных пунктов, районов скопления живой силы и военной техники, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, уточнил он.Минувшей ночью высокоточным оружием большой дальности на окраине Кременчуга были уничтожены топливные объекты нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск.Также, в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены шесть военных объектов Украины, в том числе три опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники и склады боеприпасов.Авиация России поразила еще 56 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также топливное хранилище в районе Новой Дмитровки. Ракетные войска в течение ночи нанесли 19 ударов, уничтожив четыре пункта управления националистов, в том числе 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 110-й бригады территориальной обороны и три склада боеприпасов. Российскими средства ПВО сбили за сутки еще 13 украинских беспилотников. А ЗРК "Панцирь-С" над Чернобаевкой сбита украинская ракета "Точка-У" и 18 снарядов реактивной системы залпового огня.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/pachkami-gibnut-akhra-avidzba-zayavil-o-krupnykh-poteryakh-v-zhivoy-sile-vsu-1038803102.html
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Российская артиллерия за сутки выполнила 967 огневых задач по спецоперации
11:05 25.04.2022 (обновлено: 11:08 25.04.2022)
Российская спецопреция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля.
СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Подразделения российской артиллерии за сутки выполнили 967 огневых задач в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Поражение получили 33 пункта управления ВСУ, 929 опорных пунктов, районов скопления живой силы и военной техники, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, уточнил он.
Минувшей ночью высокоточным оружием большой дальности на окраине Кременчуга были уничтожены топливные объекты нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск.
Также, в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены шесть военных объектов Украины, в том числе три опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники и склады боеприпасов.
Авиация России поразила еще 56 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также топливное хранилище в районе Новой Дмитровки.
"Уничтожены до 160 человек личного состава, а также 23 единицы бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей", - заявил генерал.
Ракетные войска в течение ночи нанесли 19 ударов, уничтожив четыре пункта управления националистов, в том числе 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 110-й бригады территориальной обороны и три склада боеприпасов.
Поражены два десятка районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, в результате чего погибли более 240 человек личного состава, уничтожено 28 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей.
Российскими средства ПВО сбили за сутки еще 13 украинских беспилотников. А ЗРК "Панцирь-С" над Чернобаевкой сбита украинская ракета "Точка-У" и 18 снарядов реактивной системы залпового огня.