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"Пачками гибнут": Ахра Авидзба заявил о крупных потерях в живой силе ВСУ
"Пачками гибнут": Ахра Авидзба заявил о крупных потерях в живой силе ВСУ
Абхазия поддерживает военную спецоперацию России по демилитаризации Украины, наряду с гуманитарной помощью многие абхазские добровольцы с оружием в руках... 25.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-25T10:20+0300
2022-04-25T10:20+0300
2022-04-25T10:25+0300
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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Украинская армия несет большие человеческие потери, которые некем пополнить, заявил в интервью РИА Новости командир интернационального добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.По словам комбата, были бригады, которые вначале сопоставили ополченцам, но на сегодня они ротировались, и их сняли."Сняли, потому что у них огромные потери, моральный дух упадший, и они их отправили, чтобы как-то их пополнить из других резервов, еще что-то. Но это все равно вернется уже не то боеспособное подразделение, которые было, и говорить, что у них там нет потерь или еще что-то, это крайне глупо", - подчеркнул "Абхаз".Освобождение Донбасса заявлено Министерством обороны РФ главной целью российской спецоперации на Украине, которая продолжается с 24 февраля. Основной задачей первого этапа операции был подрыв боевого потенциала противника, по заявлению военного ведомства, с этим российские войска успешно справились.С 20 апреля началась вторая фаза российской спецоперации на Украине, одна из основных задач которой - установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной, что позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/rossiyskoe-nastuplenie-v-donbasse-chto-proiskhodit-seychas-1038766149.html
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"Пачками гибнут": Ахра Авидзба заявил о крупных потерях в живой силе ВСУ
10:20 25.04.2022 (обновлено: 10:25 25.04.2022)
Абхазия поддерживает военную спецоперацию России по демилитаризации Украины, наряду с гуманитарной помощью многие абхазские добровольцы с оружием в руках встали на защиту мирных жителей Донбасса.
СУХУМ, 25 апр - Sputnik.
Украинская армия несет большие человеческие потери, которые некем пополнить, заявил в интервью РИА Новости
командир интернационального добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.
"Те потери, которые у них, они не пополняются, они просто призвали тех резервистов, которые когда-то служили, и они их отправляют. Это просто, как сказать, овцы на съедение волкам, потому что они не сопротивляются, они пачками гибнут, пачками попадают в места заключения, поэтому тут толку от них нет", - сказал он.
По словам комбата, были бригады, которые вначале сопоставили ополченцам, но на сегодня они ротировались, и их сняли.
"Сняли, потому что у них огромные потери, моральный дух упадший, и они их отправили, чтобы как-то их пополнить из других резервов, еще что-то. Но это все равно вернется уже не то боеспособное подразделение, которые было, и говорить, что у них там нет потерь или еще что-то, это крайне глупо", - подчеркнул "Абхаз".
Освобождение Донбасса заявлено Министерством обороны РФ главной целью российской спецоперации на Украине
, которая продолжается с 24 февраля. Основной задачей первого этапа операции был подрыв боевого потенциала противника, по заявлению военного ведомства, с этим российские войска успешно справились.
С 20 апреля началась вторая фаза российской спецоперации на Украине, одна из основных задач которой - установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной, что позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым.