https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/rossiyskie-voyska-v-odnostoronnem-poryadke-prekraschayut-boevye-deystviya-u-azovstali-1038805849.html

Российские войска в одностороннем порядке прекращают боевые действия у "Азовстали"

Российские войска в одностороннем порядке прекращают боевые действия у "Азовстали"

Решение стало реакцией на непрекращающиеся утверждения украинской стороны о том, что на заводе якобы все еще находится мирное население. 25.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-25T13:17+0300

2022-04-25T13:17+0300

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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Руководствуясь гуманными принципами, Вооруженные Силы России и формирования Донецкой Народной Республики с 14:00 25 апреля в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия у "Азовстали", подразделения отводятся на безопасное расстояние, говорится в срочном заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию."Руководство Российской Федерации еще раз подтверждает ранее открытый и постоянно действующий уже 36-е сутки (с 21 марта 2022 г.) круглосуточный гуманитарный коридор из металлургического комбината "Азовсталь" для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о якобы нахождении которых в подземных сооружениях комбината публично заявляют киевские власти", - сказал руководитель штаба генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что для выхода мирных жителей из "Азовстали" никаких препятствий нет, за исключением принципиального решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве "живого щита".Глава Минобороны России Сергей Шойгу 21 апреля доложил главнокомандующему Владимиру Путину, что Мариуполь освобожден, остатки украинских националистов (около двух тысяч из более восьми тысяч человек) засели в "Азовстали". Шойгу предложил взять последний оплот "азовцев", заявив, что на завершение операции потребует 3-4 дня, но Путин посчитал штурм нецелесообразным.

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