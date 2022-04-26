https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/antonov-zapad-ispolzuet-ukrainu-kak-voennyy-taran-protiv-rossii-1038813347.html

Антонов: Запад использует Украину как военный таран против России

Антонов: Запад использует Украину как военный таран против России

На фоне рекордно высокой инфляции Белый Дом продолжает выделять деньги на вооружение Украины, военная помощь которой уже оценивается в четыре миллиарда... 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T08:47+0300

2022-04-26T08:47+0300

2022-04-26T08:47+0300

военная спецоперация рф в донбассе

новости

сша

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/09/1038004993_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_97684f4fc4fd386a7495e1de859543c4.jpg

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что действия западных стран, возглавляемых США, наводят на мысль о том, что конфликт на территории Украины был спровоцирован, а сама Украина используется как "военный таран против России". Об этом говорится в официальном Telegram-канале посольства.По словам Антонова, продолжение оказания военной помощи Киеву на фоне собственных экономических проблем, говорит о том, что США пытаются сохранить очаг нестабильности в Европе, и на основе этого сплотить вокруг себя западных союзников и удержать свои позиции на мировой арене. Также дипломат подчеркнул, что ситуация на Украине и образ России как мировой угрозы используется американскими политиками как способ отвлечения внимания избирателей от провалов во внутренней и внешней политике."Очевидно, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть российскую специальную операцию, пытаясь нанести максимальный ущерб России, и воевать до последнего украинца", — сказал Антонов.Посол добавил, что специальная военная операция не проводится против украинцев, она необходима для защиты жителей Донбасса, достижения нейтрального и безъядерного статуса Украины. Для государственной безопасности России необходимо устранить угрозы, исходящие из возможного присутствия НАТО на территории Украины и, по словам Антонова, задачи спецоперации будут выполнены в полном объеме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/antonov-moskva-i-vashington-bolshe-ne-partnery-1038705983.html

сша

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, сша, россия, украина