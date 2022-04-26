https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/antonov-zapad-ispolzuet-ukrainu-kak-voennyy-taran-protiv-rossii-1038813347.html
Антонов: Запад использует Украину как военный таран против России
Антонов: Запад использует Украину как военный таран против России
На фоне рекордно высокой инфляции Белый Дом продолжает выделять деньги на вооружение Украины, военная помощь которой уже оценивается в четыре миллиарда... 26.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-26T08:47+0300
2022-04-26T08:47+0300
2022-04-26T08:47+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
сша
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/09/1038004993_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_97684f4fc4fd386a7495e1de859543c4.jpg
СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что действия западных стран, возглавляемых США, наводят на мысль о том, что конфликт на территории Украины был спровоцирован, а сама Украина используется как "военный таран против России". Об этом говорится в официальном Telegram-канале посольства.По словам Антонова, продолжение оказания военной помощи Киеву на фоне собственных экономических проблем, говорит о том, что США пытаются сохранить очаг нестабильности в Европе, и на основе этого сплотить вокруг себя западных союзников и удержать свои позиции на мировой арене. Также дипломат подчеркнул, что ситуация на Украине и образ России как мировой угрозы используется американскими политиками как способ отвлечения внимания избирателей от провалов во внутренней и внешней политике."Очевидно, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть российскую специальную операцию, пытаясь нанести максимальный ущерб России, и воевать до последнего украинца", — сказал Антонов.Посол добавил, что специальная военная операция не проводится против украинцев, она необходима для защиты жителей Донбасса, достижения нейтрального и безъядерного статуса Украины. Для государственной безопасности России необходимо устранить угрозы, исходящие из возможного присутствия НАТО на территории Украины и, по словам Антонова, задачи спецоперации будут выполнены в полном объеме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/antonov-moskva-i-vashington-bolshe-ne-partnery-1038705983.html
сша
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/09/1038004993_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_529312399cd48fb34b36c988bfab250c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, сша, россия, украина
Антонов: Запад использует Украину как военный таран против России
На фоне рекордно высокой инфляции Белый Дом продолжает выделять деньги на вооружение Украины, военная помощь которой уже оценивается в четыре миллиарда долларов.
СУХУМ, 26 апр - Sputnik.
Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что действия западных стран, возглавляемых США, наводят на мысль о том, что конфликт на территории Украины был спровоцирован, а сама Украина используется как "военный таран против России". Об этом говорится
в официальном Telegram-канале посольства.
По словам Антонова, продолжение оказания военной помощи Киеву на фоне собственных экономических проблем, говорит о том, что США пытаются сохранить очаг нестабильности в Европе, и на основе этого сплотить вокруг себя западных союзников и удержать свои позиции на мировой арене.
"Все это наводит на мысль о том, что украинский конфликт был умышленно спровоцирован Западом. Соседнюю страну используют как военный таран против нас", — говорится в заявлении Антонова.
Также дипломат подчеркнул, что ситуация на Украине и образ России как мировой угрозы используется американскими политиками как способ отвлечения внимания избирателей от провалов во внутренней и внешней политике.
"Очевидно, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть российскую специальную операцию, пытаясь нанести максимальный ущерб России, и воевать до последнего украинца", — сказал Антонов.
Посол добавил, что специальная военная операция
не проводится против украинцев, она необходима для защиты жителей Донбасса, достижения нейтрального и безъядерного статуса Украины. Для государственной безопасности России необходимо устранить угрозы, исходящие из возможного присутствия НАТО на территории Украины и, по словам Антонова, задачи спецоперации будут выполнены в полном объеме.