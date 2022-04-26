https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/bolee-250-narushiteley-abkhazo-gruzinskoy-granitsy-bylo-zaderzhano-s-nachala-goda-1038815838.html

Более 250 нарушителей абхазо-грузинской границы было задержано с начала года

Более 250 нарушителей абхазо-грузинской границы было задержано с начала года

Мероприятия по охране государственной границы Абхазии по реке Ингур проводятся совместно с Пограничным управлением ФСБ России в рамках межгосударственного... 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T10:57+0300

2022-04-26T10:57+0300

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СУХУМ, 26 апр – Sputnik. За первый квартал 2022 года сотрудники Службы государственной безопасности Абхазии и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии задержали более 250 нарушителей государственной границы по реке Ингур, сообщает сайт СГБ республики.Также в ведомстве заявили, что за три месяца 2022 года было пресечено более 10 попыток незаконного перемещения товаров через границу, изъято более 1 900 блоков табачной продукции на сумму более 700 000 рублей.В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, были приняты меры в соответствии с республиканским законодательством.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/bolee-pyati-tysyach-narushiteley-gosgranitsy-abkhazii-na-reke-ingur-zaderzhano-v-2021-godu-1037617019.html

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новости, абхазия, государственная граница, контрабанда