https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/bolee-250-narushiteley-abkhazo-gruzinskoy-granitsy-bylo-zaderzhano-s-nachala-goda-1038815838.html
Более 250 нарушителей абхазо-грузинской границы было задержано с начала года
Более 250 нарушителей абхазо-грузинской границы было задержано с начала года
Мероприятия по охране государственной границы Абхазии по реке Ингур проводятся совместно с Пограничным управлением ФСБ России в рамках межгосударственного... 26.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-26T10:57+0300
2022-04-26T10:57+0300
2022-04-26T11:09+0300
в абхазии
новости
абхазия
государственная граница
контрабанда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/08/15/1030797638_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_327f41b2db9f1358c6dceb5a3cea8608.jpg
СУХУМ, 26 апр – Sputnik. За первый квартал 2022 года сотрудники Службы государственной безопасности Абхазии и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии задержали более 250 нарушителей государственной границы по реке Ингур, сообщает сайт СГБ республики.Также в ведомстве заявили, что за три месяца 2022 года было пресечено более 10 попыток незаконного перемещения товаров через границу, изъято более 1 900 блоков табачной продукции на сумму более 700 000 рублей.В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, были приняты меры в соответствии с республиканским законодательством.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/bolee-pyati-tysyach-narushiteley-gosgranitsy-abkhazii-na-reke-ingur-zaderzhano-v-2021-godu-1037617019.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/08/15/1030797638_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_6a185bc8904385f228829a31feb1adf2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, абхазия, государственная граница, контрабанда
Более 250 нарушителей абхазо-грузинской границы было задержано с начала года
10:57 26.04.2022 (обновлено: 11:09 26.04.2022)
Мероприятия по охране государственной границы Абхазии по реке Ингур проводятся совместно с Пограничным управлением ФСБ России в рамках межгосударственного соглашения.
СУХУМ, 26 апр – Sputnik.
За первый квартал 2022 года сотрудники Службы государственной безопасности Абхазии и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии задержали более 250 нарушителей государственной границы по реке Ингур, сообщает
сайт СГБ республики.
Большая часть нарушителей была привлечена к административной ответственности, кроме того, по факту незаконного пересечения государственной границы между Абхазией и Грузией было возбуждено два уголовных дела.
Также в ведомстве заявили, что за три месяца 2022 года было пресечено более 10 попыток незаконного перемещения товаров через границу, изъято более 1 900 блоков табачной продукции на сумму более 700 000 рублей.
В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, были приняты меры в соответствии с республиканским законодательством.