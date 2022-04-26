https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/dva-vzryva-progremeli-v-pridnestrove-1038816805.html

Два взрыва прогремели в Приднестровье

Два взрыва прогремели в Приднестровье

Из-за взрыва были уничтожены две радиоантенны, транслирующие российское радио. 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T11:46+0300

2022-04-26T11:46+0300

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СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Два взрыва прогремели в поселке Маяк Приднестровской Молдавской республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД региона.В результате взрыва из строя были выведены две самые мощные антенны радиоцентра – мегаваттная и полумегаваттная. Обе транслировали российские радиостанции.Ведомство сообщило, что в результате взрыва никто из сотрудников Приднестровского радиотелецентра (ПРТЦ) и местных жителей не пострадал.Накануне, 25 апреля, в столице ПМР Тирасполе здание Министерства госбезопасности было обстреляно из ручных противотанковых гранатометов. Из-за ситуации в Приднестровье президент Молдавии Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/v-zdanii-ministerstva-gosbezopasnosti-pridnestrovya-progremeli-vzryvy-1038809609.html

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