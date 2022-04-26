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Два взрыва прогремели в Приднестровье
Два взрыва прогремели в Приднестровье
Из-за взрыва были уничтожены две радиоантенны, транслирующие российское радио. 26.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-26T11:46+0300
2022-04-26T11:46+0300
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СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Два взрыва прогремели в поселке Маяк Приднестровской Молдавской республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД региона.В результате взрыва из строя были выведены две самые мощные антенны радиоцентра – мегаваттная и полумегаваттная. Обе транслировали российские радиостанции.Ведомство сообщило, что в результате взрыва никто из сотрудников Приднестровского радиотелецентра (ПРТЦ) и местных жителей не пострадал.Накануне, 25 апреля, в столице ПМР Тирасполе здание Министерства госбезопасности было обстреляно из ручных противотанковых гранатометов. Из-за ситуации в Приднестровье президент Молдавии Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/v-zdanii-ministerstva-gosbezopasnosti-pridnestrovya-progremeli-vzryvy-1038809609.html
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в мире, новости, приднестровская молдавская республика
Два взрыва прогремели в Приднестровье
11:46 26.04.2022 (обновлено: 11:48 26.04.2022)
Из-за взрыва были уничтожены две радиоантенны, транслирующие российское радио.
СУХУМ, 26 апр – Sputnik.
Два взрыва прогремели в поселке Маяк Приднестровской Молдавской республики, сообщает РИА Новости
со ссылкой на МВД региона.
"Ранним утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05", – говорится в сообщении в Telegram-канале приднестровского МВД.
В результате взрыва из строя были выведены две самые мощные антенны радиоцентра – мегаваттная и полумегаваттная. Обе транслировали российские радиостанции.
Ведомство сообщило, что в результате взрыва никто из сотрудников Приднестровского радиотелецентра (ПРТЦ) и местных жителей не пострадал.
Накануне, 25 апреля, в столице ПМР Тирасполе здание Министерства госбезопасности было обстреляно из ручных противотанковых гранатометов.
Из-за ситуации в Приднестровье президент Молдавии Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности.