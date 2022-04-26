https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/eks-ministr-kultury-abkhazii-gudisa-agrba-vzyat-pod-strazhu-1038828244.html

Экс-министр культуры Абхазии Гудиса Агрба взят под стражу

Экс-министр культуры Абхазии Гудиса Агрба взят под стражу

Гудиса Агрба возглавлял министерство культуры с июня 2020 года по февраль 2022, он подозревается следствием в хищении госимущества с использованием служебного... 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T19:47+0300

2022-04-26T19:47+0300

2022-04-26T19:56+0300

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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Бывший министр культуры Абхазии Гудиса Агрба, подозреваемый в хищении госимущества в особо крупном размере, заключен под стражу под решению суда. Об этом сообщает пресс-служба Сухумского городского суда.В отношении Надира Джинала, оказывавшего, по версии органа предварительного расследования, пособничество при совершении преступлений, в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было отказано. Судья приняла решение о мере пресечения в виде домашнего ареста до 19 мая 2022 года.Гудиса Агрба был освобожден от должности министра культуры 11 февраля. 20 апреля он был задержан по подозрению в хищении госимущества в особо крупном размере путем присвоения и растраты с использованием служебного положения. Материальный Ущерб оценен следствием в 14,3 миллиона рублей.По этому делу также проходит Надир Джинал, который, по данным Генпрокуратуры, вступил с Гудисой Агрба в преступный сговор, и 2 апреля того же года заключил с ним договор о поставке светового и звукового оборудования по завышенной цене.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/eks-ministr-kultury-agrba-zaderzhan-po-podozreniyu-v-khischeniyakh-1038740620.html

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