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Футболист из Гудауты стал чемпионом первенства России среди юношеских команд
Футболист из Гудауты стал чемпионом первенства России среди юношеских команд
Финал первенства России по футболу среди юношей в возрасте до 15 лет включительно прошел на стадионе "Малая арена" в Астрахани 24 апреля. 26.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-26T15:23+0300
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СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Воспитанник гудаутского футбольного клуба "Рица" Георгий Габлия стал чемпионом первенства России в составе детско-юношеской спортивной школы "ЦСКА".Юный футболист с сожалением отметил, что финальный матч ему пришлось пропустить из-за перебора желтых карточек, полученных во время прошлых игр."Конечно, было обидно смотреть за финальной игрой с трибун. Очень хотелось сыграть, но заработал слишком много желтых карточек. Какой защитник без них? Немного "переборщил" с ними, но по другому не получалось. Я всегда готов биться за свою команду до конца и не пропускать соперника к нашим воротам", – поделился он.Габлия играет на позиции правого защитника. Несмотря на пропуск финальной игры из-за желтых карточек, он не планирует становиться мягче по отношению к соперникам, но все же собирается немного изменить тактику обороны ворот своей команды во избежание судейского наказания.По словам спортсмена, ДЮСШ "ЦСКА" удалось впервые с 2017 года завоевать "золото" на российских первенствах.Георгию Габлия 14 лет. Футболом он занимается с пятилетнего возраста. Представители "ЦСКА" обратили на него внимание во время одного из турниров в Абхазии около года назад. Они пригласили подростка в свой клуб, заручившись согласием родителей."На следующий же день я поехал в Москву. Честно говоря, решение это было непростым для меня. Переживал за то, что предстоит переехать в новый город вдали от дома. Сначала все это было непривычно, но я быстро адаптировался, и мне здесь комфортно. Команда меня приняла тепло. У нас хороший коллектив, со всеми дружу", – рассказал он.Футболист из Абхазии тренируется в академии "ЦСКА". Среднее образование он получает в школе вблизи от академии. Габлия планирует построить профессиональную карьеру в этом спорте.При этом Габлия подчеркнул, что задача эта не из легких, но вполне выполнима. Нужны воля, трудолюбие и целеустремленность.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/nikita-simonyan-vstretilsya-s-veteranami-abkhazskogo-futbola-na-stadione-dinamo-1038724564.html
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Футболист из Гудауты стал чемпионом первенства России среди юношеских команд
15:23 26.04.2022 (обновлено: 15:30 26.04.2022)
Финал первенства России по футболу среди юношей в возрасте до 15 лет включительно прошел на стадионе "Малая арена" в Астрахани 24 апреля.
СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Воспитанник гудаутского футбольного клуба "Рица" Георгий Габлия стал чемпионом первенства России в составе детско-юношеской спортивной школы "ЦСКА".
Как рассказал Габлия корреспонденту Sputnik, в финале первенства его команда встретилась со спортивной школой олимпийского резерва "Зенит" из Санкт-Петербурга и победила со счетом 3:1.
Юный футболист с сожалением отметил, что финальный матч ему пришлось пропустить из-за перебора желтых карточек, полученных во время прошлых игр.
"Конечно, было обидно смотреть за финальной игрой с трибун. Очень хотелось сыграть, но заработал слишком много желтых карточек. Какой защитник без них? Немного "переборщил" с ними, но по другому не получалось. Я всегда готов биться за свою команду до конца и не пропускать соперника к нашим воротам", – поделился он.
Габлия играет на позиции правого защитника. Несмотря на пропуск финальной игры из-за желтых карточек, он не планирует становиться мягче по отношению к соперникам, но все же собирается немного изменить тактику обороны ворот своей команды во избежание судейского наказания.
По словам спортсмена, ДЮСШ "ЦСКА" удалось впервые с 2017 года завоевать "золото" на российских первенствах.
Георгию Габлия 14 лет. Футболом он занимается с пятилетнего возраста. Представители "ЦСКА" обратили на него внимание во время одного из турниров в Абхазии около года назад. Они пригласили подростка в свой клуб, заручившись согласием родителей.
"На следующий же день я поехал в Москву. Честно говоря, решение это было непростым для меня. Переживал за то, что предстоит переехать в новый город вдали от дома. Сначала все это было непривычно, но я быстро адаптировался, и мне здесь комфортно. Команда меня приняла тепло. У нас хороший коллектив, со всеми дружу", – рассказал он.
Футболист из Абхазии тренируется в академии "ЦСКА". Среднее образование он получает в школе вблизи от академии. Габлия планирует построить профессиональную карьеру в этом спорте.
При этом Габлия подчеркнул, что задача эта не из легких, но вполне выполнима. Нужны воля, трудолюбие и целеустремленность.