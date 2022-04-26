https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/kriticheskiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-ustanovili-v-pridnestrove-1038821487.html

Критический уровень террористической опасности установили в Приднестровье

Критический уровень террористической опасности установили в Приднестровье

В течение двух дней в Приднестровье произошло несколько взрывов – пострадало здание Министерства госбезопасности в столице и радиотелецентр в поселке Маяк. 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T14:31+0300

2022-04-26T14:31+0300

2022-04-26T14:31+0300

приднестровская молдавская республика

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СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Высший "красный" уровень террористической опасности установили на территории Приднестровской Молдавской республики на 15 дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента ПМР.Утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района в результате двух взрывов были выведены из строя две самые мощные антенны радиотелецентра, транслирующие российское радио.А ранее, 25 апреля, в столице ПМР, Тирасполе, в здание Министерства государственной безопасности несколько раз выстрелили из ручного гранатомета.В результате происшествий никто не пострадал. Теракты расследуются МГБ, МВД, СК и прокуратурой Приднестровья.Из-за происшествий в республике отменили массовые мероприятия, в том числе военный парад и салют на 9 мая. Отметив, что скопления людей стали небезопасны, власти ПМР подчеркнули, что церемонии возложения цветов к памятникам и могилам защитников будут проведены

https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/dva-vzryva-progremeli-v-pridnestrove-1038816805.html

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