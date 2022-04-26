https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/kriticheskiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-ustanovili-v-pridnestrove-1038821487.html
Критический уровень террористической опасности установили в Приднестровье
Критический уровень террористической опасности установили в Приднестровье
В течение двух дней в Приднестровье произошло несколько взрывов – пострадало здание Министерства госбезопасности в столице и радиотелецентр в поселке Маяк. 26.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-26T14:31+0300
2022-04-26T14:31+0300
2022-04-26T14:31+0300
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СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Высший "красный" уровень террористической опасности установили на территории Приднестровской Молдавской республики на 15 дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента ПМР.Утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района в результате двух взрывов были выведены из строя две самые мощные антенны радиотелецентра, транслирующие российское радио.А ранее, 25 апреля, в столице ПМР, Тирасполе, в здание Министерства государственной безопасности несколько раз выстрелили из ручного гранатомета.В результате происшествий никто не пострадал. Теракты расследуются МГБ, МВД, СК и прокуратурой Приднестровья.Из-за происшествий в республике отменили массовые мероприятия, в том числе военный парад и салют на 9 мая. Отметив, что скопления людей стали небезопасны, власти ПМР подчеркнули, что церемонии возложения цветов к памятникам и могилам защитников будут проведены
https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/dva-vzryva-progremeli-v-pridnestrove-1038816805.html
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Sputnik Абхазия
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приднестровская молдавская республика, новости, в мире
Критический уровень террористической опасности установили в Приднестровье
В течение двух дней в Приднестровье произошло несколько взрывов – пострадало здание Министерства госбезопасности в столице и радиотелецентр в поселке Маяк.
СУХУМ, 26 апр – Sputnik.
Высший "красный" уровень террористической опасности установили на территории Приднестровской Молдавской республики на 15 дней, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу президента ПМР.
"Силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы. Госадминистрациям поручено оказывать правоохранителям содействие. Важно своевременно информировать о происходящем население, чтобы избежать паники и домыслов", – говорится в сообщении.
Утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района в результате двух взрывов были выведены из строя две самые мощные антенны радиотелецентра, транслирующие российское радио.
А ранее, 25 апреля, в столице ПМР, Тирасполе, в здание Министерства государственной безопасности несколько раз выстрелили из ручного гранатомета.
В результате происшествий никто не пострадал. Теракты расследуются МГБ, МВД, СК и прокуратурой Приднестровья.
Из-за происшествий в республике отменили массовые мероприятия, в том числе военный парад и салют на 9 мая. Отметив, что скопления людей стали небезопасны, власти ПМР подчеркнули, что церемонии возложения цветов к памятникам и могилам защитников будут проведены