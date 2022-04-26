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Лавров: Запад толкает Украину на продолжать боевые действия
Лавров: Запад толкает Украину на продолжать боевые действия
По мнению главы МИД, поведение украинских властей показывает их истинное отношение к переговорам и нежелание идти на компромиссы, подталкиваемое странами... 26.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-26T20:07+0300
2022-04-26T20:07+0300
2022-04-26T20:07+0300
мультимедиа
видео
сергей лавров
мид рф
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия главы Украины Владимира Зеленского - это имитация переговоров с Россией. По словам главы МИД, письменные предложения Украины, которые она предоставила российской стороне на переговорах в Стамбуле, были не договором, а лишь наметками договора, которые Москва оформила в документ.Тем не менее, после этого украинская сторона предоставила свои контридеи, радикальным образом отличавшиеся от того, что было обговорено в Турции. И причиной шага назад министр считает "подсказки" западных партнеров Украины.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, сергей лавров, мид рф, видео
Лавров: Запад толкает Украину на продолжать боевые действия
По мнению главы МИД, поведение украинских властей показывает их истинное отношение к переговорам и нежелание идти на компромиссы, подталкиваемое странами Запада.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия главы Украины Владимира Зеленского - это имитация переговоров с Россией.
По словам главы МИД, письменные предложения Украины, которые она предоставила российской стороне на переговорах в Стамбуле
, были не договором, а лишь наметками договора, которые Москва оформила в документ.
Тем не менее, после этого украинская сторона предоставила свои контридеи, радикальным образом отличавшиеся от того, что было обговорено в Турции. И причиной шага назад министр считает "подсказки" западных партнеров Украины.