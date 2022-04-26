https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/lavrov-zapad-tolkaet-ukrainu-na-prodolzhat-boevye-deystviya-1038828407.html

Лавров: Запад толкает Украину на продолжать боевые действия

Лавров: Запад толкает Украину на продолжать боевые действия

По мнению главы МИД, поведение украинских властей показывает их истинное отношение к переговорам и нежелание идти на компромиссы, подталкиваемое странами... 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T20:07+0300

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия главы Украины Владимира Зеленского - это имитация переговоров с Россией. По словам главы МИД, письменные предложения Украины, которые она предоставила российской стороне на переговорах в Стамбуле, были не договором, а лишь наметками договора, которые Москва оформила в документ.Тем не менее, после этого украинская сторона предоставила свои контридеи, радикальным образом отличавшиеся от того, что было обговорено в Турции. И причиной шага назад министр считает "подсказки" западных партнеров Украины.

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мультимедиа, видео, сергей лавров, мид рф, видео