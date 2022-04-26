https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/mid-rossii-nazval-politiku-zapada-katalizatorom-sblizheniya-rossii-i-kitaya-1038818234.html

МИД России назвал политику Запада катализатором сближения России и Китая

МИД России назвал политику Запада катализатором сближения России и Китая

После начала военной спецоперации на Украине США и европейские государства ввели ряд жестких антироссийских санкций и были включены российским правительством в... 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T14:07+0300

2022-04-26T14:07+0300

2022-04-26T14:07+0300

россия

китай

международные отношения

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СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Политика, которую проводят западные страны во главе с США, выступает катализатором дальнейшего сближения между Москвой и Пекином, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова.Дипломат напомнил, что дружеские отношения с Китаем - это константа внешней политики России, которая не подвержена влиянию внешних факторов, в том числе и в свете происходящего на Украине.Моргулов подчеркнул, что на Китай оказывается серьезное давление со стороны западных государств, но российско-китайское стратегическое партнерство "проходит испытание на прочность".По словам дипломата, в прошлом году объем двусторонней торговли вырос более чем на треть и достиг исторического максимума – 140 миллиардов долларов США. К тому же, у России и Китая выстроена инфраструктура проведения экономически операций в национальных валютах, что особенно важно в условиях текущих санкций.После начала военной спецоперации России на Украине страны коллективного Запада во главе с США осудили действия России и наложили на страну ряд серьезных санкций, затронувших, в первую очередь, финансовый и банковский секторы. Российские банки были отключены от системы международных платежей SWIFT, резервы Центробанка, размещенные за рубежом, оказались замороженными. В свою очередь Россия наложила ряд ответных санкций, касающихся экспорта энергоресурсов и продовольствия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/le-pen-soyuz-rossii-i-kitaya-mozhet-predstavlyat-bolshuyu-opasnost-1038712271.html

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россия, китай, международные отношения